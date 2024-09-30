Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι «το επόμενο στάδιο του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα», σηματοδοτώντας περαιτέρω ότι επίκειται η χερσαία επίθεση στον Λίβανο.

«Η επόμενη φάση στον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα. Θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αλλαγή της κατάστασης ασφάλειας και θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τη σημαντική αποστολή της επιστροφής των κατοίκων στα σπίτια τους», είπε ο Γκάλαντ.

«Θα το κάνουμε αυτό. Και όπως είπα εδώ πριν από ένα μήνα ότι θα μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους προς τα βόρεια, αυτό λέω τώρα: Θα αλλάξουμε την κατάσταση και θα επιστρέψουμε τους κατοίκους στα σπίτια τους», προσθέτει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.