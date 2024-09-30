Λογαριασμός
Γκάλαντ: Η επόμενη φάση του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας σηματοδότησε για άλλη μια φορά ότι η χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο είναι προ των πυλών και παρά τις εκκλήσεις για διπλωματική διευθέτηση

Γκάλαντ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι «το επόμενο στάδιο του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα», σηματοδοτώντας περαιτέρω ότι επίκειται η χερσαία επίθεση στον Λίβανο.

«Η επόμενη φάση στον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα. Θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αλλαγή της κατάστασης ασφάλειας και θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τη σημαντική αποστολή της επιστροφής των κατοίκων στα σπίτια τους», είπε ο Γκάλαντ.

«Θα το κάνουμε αυτό. Και όπως είπα εδώ πριν από ένα μήνα ότι θα μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους προς τα βόρεια, αυτό λέω τώρα: Θα αλλάξουμε την κατάσταση και θα επιστρέψουμε τους κατοίκους στα σπίτια τους», προσθέτει.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Χεζμπολάχ Γιοάβ Γκάλαντ
