Η γενική διεύθυνση των Δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας κάλεσε σήμερα τις οικογένειες των αγνοουμένων από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο να μεταβούν σε κέντρα για τη διενέργεια τεστ DNA, καθώς πτώματα και ανθρώπινα μέλη δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

"Προκειμένου να βοηθήσουμε τις οικογένειες των αγνοουμένων από την ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου, και για να διευκολύνουμε την ταυτοποίηση των θυμάτων που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή ανθρώπινων μελών, η γενική διεύθυνση των Δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας ζητά από τους συγγενείς των αγνοουμένων να μεταβούν σε κέντρα της δικαστικής αστυνομίας προκειμένου να "δώσουν τα απαραίτητα δείγματα για τεστ DNA".

Εδώ και μία εβδομάδα, το Ισραήλ εξαπολύει μαζικά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές του Λιβάνου στο πλαίσιο της κλιμάκωσης με τη Χεζμπολάχ, ο αρχηγός της οποίας Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε την Παρασκευή, 27 Σετεμβρίου, σε ένα πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το Σάββατο, ο υπουργός Υγείας, Φιράς Αμπιάντ, δήλωσε πως πτώματα εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια και πως υπάρχουν αγνοούμενοι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκκλήσεις για βοήθεια διατυπώνονται από συγγενείς των θυμάτων για τον εντοπισμό πτωμάτων, ενώ ανταποκριτής του AFP στον νότιο Λίβανο μετέδωσε πως τα νεκροτομεία πολλών νοσοκομείων είναι γεμάτα πτώματα που οι οικογένειες δεν μπορούν ούτε να θάψουν ούτε να ταυτοποιήσουν.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των θανάτων σε ισραηλινά πλήγματα σε πολλές περιοχές του Λιβάνου ξεπέρασε τους 1.000, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

