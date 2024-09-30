Όλες οι εμπορικές πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση από τα δύο μεγαλύτερα βελγικά αεροδρόμια, το Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελλών και το Αεροδρόμιο του Σαρλερουά, ακυρώνονται αύριο Τρίτη λόγω απεργίας του προσωπικού ασφαλείας και των εργαζομένων στον κλάδο παροχής υπηρεσιών.

Η απεργία γίνεται έπειτα από κάλεσμα για κινητοποιήσεις που ξεκίνησε μια συνομοσπονδία συνδικάτων κατά της ΕΕ αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας του «αναγκαίου προσωπικού εργαζομένων» στους τομείς της καθαριότητας, της ασφάλειας και της εστίασης.

Μια διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις Βρυξέλλες, στην περιοχή των εγκαταστάσεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελλών, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Βελγίου, 249 προγραμματισμένες πτήσεις ακυρώνονται, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας εκμετάλλευσης του Αεροδρομίου.

Στις αφίξεις, μόνο 98 από τις 243 πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για αύριο θα γίνουν, είπε.

Η απεργία εργαζομένων στο τμήμα ελέγχου αποσκευών επηρεάζει την αεροπορική κυκλοφορία. Αυτές οι λειτουργίες ελέγχου στα δύο αεροδρόμια έχουν ανατεθεί στον ίδιο πάροχο υπηρεσιών, τη βρετανική πολυεθνική G4S.

Στο Αεροδρόμιο του Σαρλερουά, ακυρώνονται «οι 100 περίπου» προγραμματισμένες πτήσεις, ιδίως της Ryanair, η οποία έχει κάνει αυτό το αεροδρόμιο κύριο κόμβο αερομεταφορών της στην Ευρώπη. «Ωστόσο, μπορούμε να διασφαλίσουμε τις αφίξεις χωρίς πρόβλημα, καθώς δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση με το προσωπικό ασφαλείας», υπογράμμισε η Ναταλί Πιεράρ, εκπρόσωπος της διοίκησης του Αεροδρομίου του Σαρλερουά (BSCA), σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι χιλιάδες επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες των πτήσεων τους.

Τα συνδικάτα που καλούν σε διαδηλώσεις υποστηρίζουν ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί περί συμβάσεων προμηθειών «έχουν τροφοδοτήσει έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω στις συνθήκες εργασίας» για εργαζομένους στους τομείς καθαρισμού, ασφαλείας και εστίασης. Τα συνδικάτα ζητούν αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανόνες αυτούς.

Το FGTB στο Βέλγιο και το CFDT στη Γαλλία είναι μεταξύ των δεκαπέντε συνδικάτων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες που σκοπεύουν να στραφούν ενάντια στην ΕΕ σχετικά με το θέμα, υπό την ομπρέλα του οργανισμού United Network International.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

