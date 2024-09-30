Το Ισραήλ βρίσκεται «σε μοιραίες μέρες» υποστήριξε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις παρά τις πρόσφατες στρατιωτικές του επιτυχίες.

«Είναι μέρες ιστορικών επιτευγμάτων», συνέχισε ο Νετανιάχου, «αλλά και μέρες μεγάλων προκλήσεων που είναι ακόμη μπροστά μας».

Ο Νετανιάχου εξήρε τις προσπάθειες του ισραηλινού στρατού λέγοντας ότι οι IDF είναι «απίστευτοι στο να χτυπούν τους εχθρούς μας και να ανεβάζουν το ηθικό του λαού μας».

Αναφερόμενους στου ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς υποστήριξε ότι «δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να τους φέρουμε όλους πίσω».

«Είμαστε σε πόλεμο για την ίδια μας την ύπαρξη», τόνισε. «Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα πάμε χέρι-χέρι και θα νικήσουμε τους εχθρούς μας».

«Είθε να τελειώσει το έτος και οι κατάρες του», είπε αναφερόμενος στο εβραϊκό έτος, «και με τη βοήθεια του Θεού — ας ξεκινήσει το έτος και οι ευλογίες του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.