Κλιμακώνει στον Λίβανο το Ισραήλ: Ο Γκάλαντ ενέκρινε την επέκταση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ

Προηγήθηκε πυραυλικό χτύπημα στη Βηρυτό με στόχο τον επικεφαλής των συστημάτων drone της Χεζμπολάχ - Προετοιμασίες για πιθανή χερσαία εισβολή στον Λίβανο από το Τελ Αβίβ

Στρατός Ισραήλ

Σε κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο βόρειο μέτωπο, ήτοι στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο και στις εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, προχωρά το Ισραήλ. Ο υπουργός Άμυνας.Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επέκταση των επιχειρήσεων του IDF , με στόχο την εξολόθρευση της Χεζμπολάχ και την καταστροφή των οπλικών της συστημάτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μία χερσαία επιχείρηση ή ακόμα και εισβολή στο έδαφος του Λιβάνου, προκειμένου να πληγεί το δίκτυο της Χεζμπολάχ και να επιστρέψουν οι κάτοικοι του Ισραήλ στα σπίτια τους, στα βόρεια της χώρας.

Νέο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό 

Αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός, στοχεύοντας ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον διοικητή των συστημάτων drone.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ μετέδωσε ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και άλλα τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση. 

Όπως ανακοινώθηκε., ο διοικητής των συστημάτων drones της Χεζμπολάχ, Muhammad Sarur ήταν ανάμεσα στους νεκρούς.

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του στρατού του Ισραήλ, η επίθεση είχε στόχο τον διοικητή της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ και έπληξε έναν συγκεκριμένο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου στην Ντάχιε της Βηρυτού.

«Το ισραηλινό πλήγμα στόχευε τον διοικητή της μονάδας των drones, τον Μοχάμεντ Σρουρ ή Άμπου Σάλεχ, η τύχη του οποίου δεν είναι ακόμη γνωστή», είπε πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο στρατός φέρεται να χρησιμοποίησε πυραύλους Spike, οι οποίοι μπήκαν από το παράθυρο του κτιρίου, ωστόσο  μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι τρεις διαφορετικοί πύραυλοι έπληξαν το κτίριο

Μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι μια μεγάλη έκρηξη ακούστηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού και ένα πυκνό σύννεφο καπνού είναι ορατό στην περιοχή.

Το Ντάχιε είναι νότιο προάστιο της πόλης, μια περιοχή γνωστή ως προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης.

