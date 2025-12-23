Ένα από τα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν, είναι ένα email που αναφέρει ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πολλές περισσότερες φορές από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως», σημειώνει το BBC.

Το email στάλθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2020 και αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας email με θέμα: «RE: Epstein flight records» (Αρχεία πτήσεων Epstein).

Ο αποστολέας και ο παραλήπτης έχουν διαγραφεί, αλλά στο κάτω μέρος του email αναφέρεται ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης -με το όνομα να έχει διαγραφεί.

Το email αναφέρει: «Εμφανίζεται ως επιβάτης σε τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες ήταν επίσης παρούσα η Mάξγουελ. Αναφέρεται ότι ταξίδεψε, μεταξύ άλλων και σε διάφορες χρονικές στιγμές, με τη Marla Maples, την κόρη του Tiffany και τον γιο του Eric».

«Σε μια πτήση το 1993, αυτός και ο Έπσταϊν είναι οι μόνοι δύο επιβάτες που αναφέρονται. Σε μια άλλη, οι μόνοι τρεις επιβάτες είναι ο Έπσταϊν, ο Τραμπ και μία 20χρονη - με το όνομα του ατόμου να έχει αφαιρεθεί.

Συνεχίζει: «Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο από τους επιβάτες, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι μάρτυρες στην υπόθεση Mάξγουελ».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στηρίζει Τραμπ

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι ορισμένα έγγραφα περιέχουν αναληθείς καταγγελίες εναντίον του προέδρου Τραμπ, οι oποίες υποβλήθηκαν στο FBI πριν τις εκλογές του 2020.

«Για να είμαστε σαφείς, οι καταγγελίες εναντίον του Τραμπ είναι αβάσιμες και ψευδείς», επισημαίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Ωστόσο, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για τήρηση του νόμου και λόγους διαφάνειας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει τα έγγραφα αυτά με την απαιτούμενη από το νόμο προστασία για τα θύματα του Έπσταϊν», καταλήγει η ανακοίνωση.

