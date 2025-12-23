Η προμήθεια φυσικού αερίου στο Ιράκ από το Ιράν έχει διακοπεί, ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ιράκ την Τρίτη.

Το ιρακινό υπουργείο ανέφερε ότι 4.000 έως 4.500 μεγαβάτ ενέργειας έχουν χαθεί από το ηλεκτρικό σύστημα ως αποτέλεσμα της διακοπής της προμήθειας φυσικού αερίου από το Ιράν. Δεν αποκαλύφθηκαν οι λόγοι της διακοπής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.