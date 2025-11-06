Έρικα Κερκ: Είπα στην κόρη μου πως ο μπαμπάς είναι με τον Ιησού - Δεν του έδωσα φιλί εκείνη την ημέρα

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, σε συνέντευξή της στο Fox News μίλησε για τις τελευταίες στιγμές με τον σύζυγό της, για το πώς αντιμετωπίζει τον θάνατό του, ενώ αποκάλυψε ότι δεν είδε ποτέ το βίντεο της δολοφονίας του.

«Ποτέ δεν είδα το βίντεο, και ποτέ δεν θα το δω. Δεν θέλω να το δω, υπάρχουν κάποια πράγματα που βλέπεις στη ζωή σου και δεν μπορείς ποτέ να τα ξεχάσεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα που βλέπεις στη ζωή σου και σημαδεύουν την ψυχή σου για πάντα. Δεν θέλω να δω ποτέ τη δημόσια δολοφονία του συζύγου μου. Δεν θέλω τα παιδιά μου να το δουν ποτέ αυτό», ανέφερε αρχικά, συγκινημένη.

Συνέχισε λέγοντας πως το βράδυ πριν τη δολοφονία του, η ίδια και η κόρη της κοιμήθηκαν στην κρεβατοκάμαρά τους, ενώ ο Τσάρλι είχε κοιμηθεί στο δωμάτιο του παιδιού γιατί ήθελε να τον αφήσει να «κοιμηθεί καλά» πριν την ομιλία του.

«Εκείνο το βράδυ, ο Τσάρλι ήταν πολύ ενθουσιασμένος», σημείωσε η Έρικα Κερκ.

Το επόμενο πρωί, στις τελευταίες στιγμές της με τον Τσάρλι, θυμάται πως: «Μπήκε μέσα, άρπαξε τη βέρα και το κολιέ και μετά έφυγε. Δεν πρόλαβα καν να του δώσω ένα φιλί για αντίο».

Η Έρικα παρέμεινε στην Αριζόνα εκείνη την ημέρα, όπως είπε, για να φροντίσει τη μητέρα της, η οποία είχε πρόβλημα υγείας.

«Ο Τσάρλι μου είπε: "Σε χρειάζονται στο σπίτι. Σε χρειάζονται στο σπίτι, πήγαινε σπίτι. Έλα μαζί μου την Πέμπτη στην επόμενη εκδήλωση που έχουμε"», είπε.

Ενώ βρίσκονταν στο ιατρείο, μαζί με τη μητέρα της παρακολουθούσαν τον Τσάρλι σε βίντεο, ενώ πετούσε καπέλα στο πλήθος στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας του Γιούτα.

Λίγα λεπτά αργότερα, έλαβε ένα τηλεφώνημα.

«Ο Μίκι Μακόι (το δεξί χέρι του Κέρκ) μου τηλεφώνησε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που μου είπε: "Ο Τσάρλι πυροβολήθηκε, πάρε τα παιδιά. Φώναζε την ασφάλεια, πάρε τα παιδιά, πάρε τα παιδιά, πυροβολήθηκε. Έτρεξα έξω από το ιατρικό κέντρο και κατέρρευσα στη μέση του πάρκινγκ», περιγράφει.

Από εκείνη τη στιγμή, όπως αναφέρει η Έρικα, έζησε έναν «απίστευτο εφιάλτη».

«Από τον τρόπο που τον χτύπησε η σφαίρα, πέθανε ακαριαία», εξήγησε. «Πέθανε επί τόπου. Αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που δεν υπέφερε. Κανείς δεν αξίζει να υποφέρει, εκτός από μια χούφτα ανθρώπους. Κυριολεκτικά ανοιγόκλεισε τα μάτια του και πιθανώς σκέφτηκε ότι είχε αρπαχθεί και κοίταξε γύρω του και σκέφτηκε, πού είναι όλοι οι άλλοι; Ανοιγόκλεισε τα μάτια του και βρέθηκε μαζί με τον Κύριο», επισήμανε.

Η Έρικα είπε επίσης πως είχε εκφράσει τις ανησυχίες της για την ασφάλειά του στον Τσάρλι, καθώς είχε έντονες συζητήσεις σε πανεπιστημιουπόλεις, αλλά εκείνος αντιμετώπιζε με θάρρος τις καταστάσεις.

«Του έλεγα: "Τσάρλι, έχεις σκεφτεί ποτέ να φορέσεις αλεξίσφαιρο γιλέκο;"», αποκάλυψε. «Αυτός κούναγε το κεφάλι και μου έλεγε: "Ξέρεις, το έχω σκεφτεί, αλλά πάντα έλεγε: "Αν θέλουν να με πιάσουν, θα με πιάσουν". Δεν φοβόταν. Ούτως ή άλλως, δεν θα είχε σημασία αν φοράς αλεξίσφαιρο γιλέκο», σημείωσε.

Όταν έφτασε στη Γιούτα, όπως επισημαίνει, ήθελε να δει αμέσως τον σύζυγό της αλλά ένας αστυνομικός της είπε πως θα ήταν καλύτερα να περιμένει να τον δει στο νεκροτομείο, δεδομένης της κατάστασής του.

Αυτή αρνήθηκε να περιμένει. «Του απάντησα: με όλο τον σεβασμό, κύριε. Θέλω να δω τι έκαναν στον άντρα μου και θέλω να του δώσω ένα φιλί, γιατί δεν πρόλαβα να του δώσω φιλί σήμερα το πρωί», είπε.

Η Έρικα είδε το άψυχο σώμα του άντρα της σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, το οποίο, όπως είπε, φαινόταν «τόσο ζωντανός».

«Είμαι τόσο χαρούμενη που τον είδα, γιατί... όταν βλέπεις κάποιον στο νεκροτομείο, δεν μοιάζει ποτέ ο ίδιος (…) Ήταν τόσο συγκινητική στιγμή, είχε χαμόγελο στο πρόσωπό του», σημείωσε η Έρικα Κερκ.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος ο Τζέσι Γουότερς την ρώτησε: «Είπες στα παιδιά σου ότι ο Τσάρλι θα πήγαινε σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού. Ακόμα ρωτούν πού είναι ο μπαμπάς;».

«Ναι, η κόρη μου συνεχίζει να ρωτάει», απάντησε συγκίνηση η Έρικα.

«Μου είπε: "Μου λείπει ο μπαμπάς, πού είναι ο μπαμπάς; Πότε θα γυρίσει σπίτι;" Και της είπα: "Μωρό μου, ο μπαμπάς είναι ακόμα με τον Ιησού". Της ανέφερα πως είναι πολύ απασχολημένοι και την προέτρεψα "Αν ποτέ θέλεις να μιλήσεις στον μπαμπά, απλά κοίτα τον ουρανό και άρχισε να μιλάς". Της είπα... "Ξέρεις, ο μπαμπάς, ο μπαμπάς είναι στον παράδεισο"», είπε.

«Με ρώτησε: "Αυτό σημαίνει ότι είναι σε άλλο σπίτι;" Και εγώ της απάντησα: "Ναι, μωρό μου, χτίζει ένα σπίτι για μας. Κάποιοι θα έλεγαν ότι είναι μια έπαυλη". Και εκείνη μου λέει: "Νομίζω πως θα μπορούσα να πάω κάποια στιγμή". Τα παιδιά είναι τόσο πολύτιμα. "Μωρό μου, θα πάμε όλοι μαζί κάποια μέρα", της είπα».

