Συλλυπητήρια για τον θάνατο του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Γαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε σύγκρουση με τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας σε εκδήλωση με κοινοτάρχες από όλη την Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι «οι λέξεις δεν επαρκούν πλέον για να περιγράψουν τις σφαγές που συμβαίνουν στη Γάζα εδώ και ένα χρόνο και που επεκτάθηκαν στον Λίβανο τον περασμένο μήνα. Οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και ο ΟΗΕ έχουν γίνει παιχνίδια στα χέρια του εγκληματία που λέγεται Νετανιάχου. Η Δύση παραμένει σιωπηλή απέναντι στην ισραηλινή γενοκτονία. Δολοφόνος των 50 χιλιάδων αθώων είναι οι παράνομες κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ, αλλά και όσοι υποστηρίζουν άνευ όρων την ισραηλινή κυβέρνηση είναι επίσης συνένοχοι σε αυτή τη σφαγή».

Στρέφοντας τα βέλη του και στο εσωτερικό της Τουρκίας και κάνοντας αναφορά στις μαζικές διαμαρτυρίες πολιτών του 2013, που έμειναν γνωστές «επεισόδια του πάρκου Γκεζί», είπε ότι «δεν μπορέσαμε να δούμε κανέναν από αυτούς που κατασκήνωσαν στο Ταξίμ επί ένα μήνα κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Γκεζί να διαμαρτύρεται για την Παλαιστίνη και τον Λίβανο».

«Ως Τουρκία, είμαστε ο εχθρός του καταπιεστή και ο προστάτης των καταπιεσμένων. Στεκόμαστε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού στον αγώνα του για αξιοπρέπεια και ελευθερία ενάντια στο δίκτυο γενοκτονίας» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Χαιρετίζω όλους τους ήρωες της παλαιστινιακής αντίστασης και εύχομαι το έλεος του Θεού στον ηγέτη της Χαμάς, Γαχία Σινουάρ, που έπεσε πρόσφατα ως μάρτυρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

