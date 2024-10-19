Συγκρούσεις σημειώθηκαν αργά σήμερα το απόγευμα στην Νάπολη όπου διεξάγεται η σύνοδος των υπουργών Άμυνας της ομάδας G7. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν με καπνογόνα και χρήση γκλοπ.

Demo against the #G7 defense ministers gathering, happening today in Napoli, Italy. pic.twitter.com/gosp5BvXpK — Fabio (@FabioA) October 19, 2024

Στην διαδήλωση, με πορεία η οποία ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Νάπολης, συμμετέχουν αριστερές οργανώσεις, φοιτητικές ενώσεις και αυτόνομα συνδικάτα. Πολλοί διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Napoli, corteo contro G7 Difesa: diretta video https://t.co/yxPjViRID8 — Local Team (@localteamit) October 19, 2024

Φοιτητές, παράλληλα, αμφισβητούν την πολιτική της κυβέρνησης Μελόνι για την παιδεία και ζητούν να κατευθυνθούν στον τομέα αυτό, κονδύλια που χρησιμοποιούνται για τους εξοπλισμούς.

Για προληπτικούς λόγους το μετρό της Νάπολης έχει κλείσει, ενώ στην μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου, από νωρίς το απόγευμα, ξεκίνησε έντονη νεροποντή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

