Συγκρούσεις σημειώθηκαν αργά σήμερα το απόγευμα στην Νάπολη όπου διεξάγεται η σύνοδος των υπουργών Άμυνας της ομάδας G7. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν με καπνογόνα και χρήση γκλοπ.
‼️ #Scontri durante il corteo contro il #G7 Difesa a #Napoli 🔵 aggiornamenti nel sito della @TgrRaiCampania @TgrRai pic.twitter.com/XKKqFLj44g— Antonello Perillo (@anperillo) October 19, 2024
#Cronaca Corteo anti-G7, il video degli scontri con la polizia https://t.co/qzYTxRLWmF pic.twitter.com/VU8q1LGhoV— Napoli Today (@NapoliToday) October 19, 2024
Demo against the #G7 defense ministers gathering, happening today in Napoli, Italy. pic.twitter.com/gosp5BvXpK— Fabio (@FabioA) October 19, 2024
Στην διαδήλωση, με πορεία η οποία ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Νάπολης, συμμετέχουν αριστερές οργανώσεις, φοιτητικές ενώσεις και αυτόνομα συνδικάτα. Πολλοί διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.
Napoli, corteo contro G7 Difesa: diretta video https://t.co/yxPjViRID8— Local Team (@localteamit) October 19, 2024
Φοιτητές, παράλληλα, αμφισβητούν την πολιτική της κυβέρνησης Μελόνι για την παιδεία και ζητούν να κατευθυνθούν στον τομέα αυτό, κονδύλια που χρησιμοποιούνται για τους εξοπλισμούς.
Για προληπτικούς λόγους το μετρό της Νάπολης έχει κλείσει, ενώ στην μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου, από νωρίς το απόγευμα, ξεκίνησε έντονη νεροποντή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.