ΗΠΑ προς Ισραήλ: Περιορίστε τα χτυπήματα στον Λίβανο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν να δουν το Ισραήλ να περιορίζει μερικά από τα πλήγματά του στη Βηρυτό και γύρω από αυτήν, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

«Ο αριθμός των απωλειών αμάχων είναι υπερβολικά υψηλός», είπε. «Θα θέλαμε να δούμε το Ισραήλ να περιορίζει μερικά από τα πλήγματά του στη Βηρυτό και γύρω από αυτήν και θα θέλαμε να δούμε μια μετάβαση σε διαπραγματεύσεις που θα επιτρέψουν στους αμάχους και των δύο πλευρών να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

