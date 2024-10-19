Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ προς Ισραήλ: Περιορίστε τα χτυπήματα στον Λίβανο

«Ο αριθμός των απωλειών αμάχων είναι υπερβολικά υψηλός...Θα θέλαμε να δούμε μια μετάβαση σε διαπραγματεύσεις», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ

Secretary of Defense Lloyd Austin

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν να δουν το Ισραήλ να περιορίζει μερικά από τα πλήγματά του στη Βηρυτό και γύρω από αυτήν, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

«Ο αριθμός των απωλειών αμάχων είναι υπερβολικά υψηλός», είπε. «Θα θέλαμε να δούμε το Ισραήλ να περιορίζει μερικά από τα πλήγματά του στη Βηρυτό και γύρω από αυτήν και θα θέλαμε να δούμε μια μετάβαση σε διαπραγματεύσεις που θα επιτρέψουν στους αμάχους και των δύο πλευρών να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λόιντ όστιν ΗΠΑ Λίβανος Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark