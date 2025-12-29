Γιατί πρέπει να ανησυχούμε για τη Δυτική Αφρική

Της συντακτικής ομάδας της The Washington Post

Μια ομάδα συμβούλων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις δεσμεύσεις τους στο εξωτερικό και να μετατραπούν σε μια περιφερειακή δύναμη επικεντρωμένη στο Δυτικό Ημισφαίριο. Η επίθεση του Τραμπ εναντίον στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία υπενθυμίζει ότι η Αμερική είναι ικανή για πολλά περισσότερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα είναι πολλοί περισσότεροι αν συνεχίσουν τη σφαγή Χριστιανών», μετά από επιχείρηση κατά τζιχαντιστών στην πολιτεία Σοκότο, η οποία έχει γίνει εστία απαγωγών μαθητών. Παρά τη σκληρή και διακριτικά θρησκευτική γλώσσα, η Ουάσινγκτον διεξήγαγε την επιχείρηση με υπευθυνότητα, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Νιγηρίας.

Πρόκειται για μια ευπρόσδεκτη αλλαγή σε ένα μέρος του κόσμου που πάντα αποτελούσε μια δευτερεύουσα σκέψη για τον πρόεδρο. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για μια μεμονωμένη απόφαση ή για την αρχή μιας πιο συνεκτικής πολιτικής.

Κατανοούμε την επιθυμία να εγκαταλείψουμε ολόκληρη την περιοχή. Οι αμερικανικές και γαλλικές δυνάμεις είχαν συντονιστεί με τις κυβερνήσεις του Νίγηρα και του Μάλι, αλλά εκδιώχθηκαν όταν νέοι ηγέτες ανέλαβαν την εξουσία μετά από πραξικοπήματα. Μπορεί να γίνει δύσκολο να παρακολουθεί κανείς όλες τις τζιχαντιστικές ομάδες.

Οι αμερικανικές επιθέσεις στη Νιγηρία είχαν ως στόχο το παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στην επαρχία Σαχέλ, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί σε βίαιες συγκρούσεις για την επικράτεια με την JNIM, μια οργάνωση συνδεδεμένη με την Αλ Κάιντα που προσπαθεί επί του παρόντος να καταλάβει τον έλεγχο του Μάλι εμποδίζοντας την είσοδο καυσίμων στην πρωτεύουσα Μπαμάκο. Εάν το Μάλι πέσει, θα είναι η πρώτη κατάληψη μιας χώρας από μια αντιδυτική ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση από την κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν.

Η περιοχή του Σαχέλ – που εκτείνεται από τη Μαυριτανία, μέσω του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο και του Νίγηρα, έως το Τσαντ – έχει γίνει το μεγαλύτερο διεθνές επίκεντρο της τρομοκρατίας. Το ήμισυ όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας βρίσκεται σε αυτή την κατά βάση ξεχασμένη και παραμελημένη περιοχή. Αφού έχασαν τα εδάφη που είχαν κάποτε στο Ιράκ και τη Συρία, οι τρομοκρατικές οργανώσεις βρήκαν γόνιμο έδαφος στη Δυτική Αφρική.

Η ιστορία του Ισλαμικού Κράτους δείχνει ότι όταν η ομάδα καθιερώνει μια σταθερή παρουσία, είναι μόνο θέμα χρόνου πριν αρχίσει να σπέρνει τον όλεθρο σε όλο τον κόσμο. Είναι δελεαστικό να θέλουμε να προσποιηθούμε ότι το χάος στη Δυτική Αφρική δεν είναι αμερικανικό πρόβλημα, αλλά ο κόσμος δεν είναι τόσο απλός.

Οι ΗΠΑ είχαν κάποτε ένα περιφερειακό σχέδιο καταπολέμησης της τρομοκρατίας γνωστό ως «Συμμαχία για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας στη Σαχάρα», αλλά πρόσφατος έλεγχος διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα ήταν υποχρηματοδοτημένο, χωρίς ηγεσία και ως επί το πλείστον αναποτελεσματικό. Το Πεντάγωνο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να συγχωνεύσει την Αφρικανική Διοίκηση με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση, από την οποία αποσχίστηκε το 2008. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει λιγότερους πόρους και λιγότερη προσοχή για την περιοχή. Πέρα από τους λόγους ασφαλείας για τη συνέχιση της εμπλοκής, οι ΗΠΑ θα ήταν ανόητες να παραχωρήσουν τον νεαρό και αναπτυσσόμενο αυτό ήπειρο στην Κίνα και τη Ρωσία.

Η Νιγηρία, μια σχετικά πλούσια χώρα στην περιοχή, εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με προβλήματα ασφάλειας σε διάφορα μέτωπα. Η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αποκαταστήσει την ασφάλεια. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Αμπούτζα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί στενά με την Ουάσινγκτον για να σταματήσει η σφαγή, και ο Τραμπ θα ήταν σοφό να συνεχίσει την εμπλοκή του.

Πηγή: The Washington Post

