Νιγηρία: Με πυραύλους από MQ-9 Reaper τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον τζιχαντιστών

Οι επιδρομές που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι ΗΠΑ εναντίον τζιχαντιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία, διεξήχθησαν με χαμηλές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία εκτόξευσαν καθοδηγούμενους πυραύλους, διευκρίνισε χθες Παρασκευή ο υπουργός Πληροφόρησης της αφρικανικής χώρας, ο Μοχάμεντ Ιντρίς.

«Συνολικά 16 βλήματα υψηλής ακρίβειας, καθοδηγούμενα από GPS, εκτοξεύτηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, εξουδετερώνοντας με επιτυχία μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που επιχειρούσαν να εισέλθουν στη Νιγηρία από τη ζώνη του Σαχέλ», ανέφερε ο υπουργός.

Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση» με τη συνδρομή της Νιγηρίας, συμπλήρωσε.

Τραμπ: Αποδεκατίστηκαν όλα τα στρατόπεδα των τζιχαντιστών στη Νιγηρία

«Όλα τα στρατόπεδα» των τζιχαντιστών που έβαλε στο στόχαστρο ο αμερικανικός στρατός στη Νιγηρία «αποδεκατίστηκαν» υποστήριξε εν τω μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico.

Τα πλήγματα επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο ίδιος διέταξε να καθυστερήσουν για μία ημέρα. «Είπα, ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο (…) Δεν το περίμεναν, αλλά τους πλήξαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο αποδεκατίστηκε» είπε ο Τραμπ.

Την Πέμπτη οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα στη βορειοδυτική Νιγηρία, με στόχο θέσεις τζιχαντιστών που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, σφαγιάζουν χριστιανούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.