Tραμπ: Aποδεκατίστηκαν όλα τα στρατόπεδα των τζιχαντιστών στη Νιγηρία

Ο Τραμπ δήλωσε στο Politico ότι ο αμερικανικός στρατός στη Νιγηρία αποδεκάτισε όλα τα στρατόπεδα τζιχαντιστών, μετά από πλήγματα στη βορειοδυτική χώρα

Ντόναλντ Τραμπ ομιλία

«Όλα τα στρατόπεδα» των τζιχαντιστών που έβαλε στο στόχαστρο ο αμερικανικός στρατός στη Νιγηρία «αποδεκατίστηκαν» υποστήριξε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico.

Τα πλήγματα επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο ίδιος διέταξε να καθυστερήσουν για μία ημέρα. «Είπα, ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο (…) Δεν το περίμεναν, αλλά τους πλήξαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο αποδεκατίστηκε» είπε ο Τραμπ.

Την Πέμπτη οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα στη βορειοδυτική Νιγηρία, με στόχο θέσεις τζιχαντιστών που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, σφαγιάζουν χριστιανούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

