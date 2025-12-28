Λογαριασμός
Εκτροχιασμός τρένου με 241 επιβάτες στο Μεξικό

Αμαξοστοιχία με 241 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος εκτροχιάστηκε στην Οαχάκα. Δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. Οι επιβάτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες

Σιδηροδρομική γραμμή Ελλάδα

Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος εκτροχιάστηκε σήμερα στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, ανακοίνωσε το μεξικανικό Ναυτικό, που διαχειρίζεται αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

«Η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και «οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες» από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανέφερε το Ναυτικό σε ανακοίνωσή του.

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

