Oι διάσημοι που «έφυγαν» το 2025

Από τον Πάπα μέχρι τον Πρίγκιπα του Σκότους, που πρωταγωνιστούσε στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο κόσμος έχασε πολλά διάσημα πρόσωπα και αξιοσημείωτες προσωπικότητες το 2025.

Αποχαιρετήσαμε είδωλα του Χόλιγουντ, ήρωες του αθλητισμού και μουσικούς θρύλους - κάποιοι στο τέλος μακρών και λαμπερών καριέρων, ενώ άλλοι έφυγαν πολύ νωρίς.

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Νταϊάν Κίτον και Τζιν Χάκμαν ήταν μεταξύ εκείνων που πέθαναν φέτος, μαζί με αστέρες της μουσικής όπως ο Μπράιαν Γουίλσον, ο οποίος συνίδρυσε τους Beach Boys.

Εδώ, κάνουμε μια αναδρομή στις ζωές και τις καριέρες όσων δεν είναι πλέον μαζί μας.

Ιανουάριος

Ο Ντέιβιντ Λιντς ήταν ο οραματιστής σκηνοθέτης πίσω από κλασικές ταινίες όπως το Mulholland Drive και η τηλεοπτική σειρά Twin Peaks.

Άλλα αξιοσημείωτα έργα του περιλάμβαναν τις ταινίες The Elephant Man και Blue Velvet, οι οποίες, μαζί με το Mulholland Drive, του χάρισαν τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Το 2019, έλαβε τιμητικό βραβείο Όσκαρ για τα επιτεύγματά του στη ζωή του.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ήταν μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής μετά τον θάνατό του λίγες μέρες πριν από τα 79α γενέθλιά του, περιγράφοντας τον συνάδελφό του σκηνοθέτη ως έναν από τους ήρωές του.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Marianne Faithfull ήταν περισσότερο γνωστή για το επιτυχημένο single της δεκαετίας του 1960, As Tears Go By, και για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της στις ταινίες The Girl On A Motorcycle και Irina Palm. Τα τελευταία χρόνια, έδωσε επίσης τη φωνή της στο ριμέικ του Dune το 2021 και στο Wild Summon του 2023.

«Ήταν μια υπέροχη φίλη, μια όμορφη τραγουδίστρια και μια σπουδαία ηθοποιός», δήλωσε ο Mικ Τζάγκερ μετά τον θάνατό της σε ηλικία 78 ετών. Το ζευγάρι ήταν σε σχέση για αρκετά χρόνια τη δεκαετία του 1960 και ήταν γνωστό ως ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της εποχής.

Ο Ντένις Λο ήταν ένας θρύλος του ποδοσφαίρου για τη Σκωτία και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ένας παραγωγικός επιθετικός, σκόραρε 237 γκολ σε 404 εμφανίσεις για τον σύλλογο του Ολντ Τράφορντ, για τον οποίο υπέγραψε έναντι ενός ποσού ρεκόρ το 1962.

Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει δύο αγάλματα αφιερωμένα σε αυτόν στο Ολντ Τράφορντ - το ένα στο διάδρομο Stretford End, το άλλο ως μέρος του αγάλματος της Γιουνάιτεντ Τρίνιτι δίπλα στους συναδέλφους του σπουδαίους Τζορτζ Μπεστ και Σερ Μπόμπι Τσάρλτον.

Ο Λο πραγματοποίησε επίσης 55 εμφανίσεις για τη Σκωτία, σκοράροντας 30 γκολ - καθιστώντας τον κορυφαίο διεθνή σκόρερ της χώρας, μαζί με τον Κένι Νταλγκλίς - και είναι ο μόνος Σκωτσέζος παίκτης που έχει κερδίσει το βραβείο Ballon d'Or.

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών, με τη Γιουνάιτεντ να τον χαιρετίζει ως «έναν από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπημένους παίκτες του συλλόγου».

Φεβρουάριος

Ο Τζιν Χάκμαν, πρώην πεζοναύτης, ξεκίνησε την καριέρα του με έναν τηλεοπτικό ρόλο το 1961. Στη συνέχεια έγινε θρύλος του Χόλιγουντ - παρά την περιφρόνησή του για όλα τα θέματα της showbiz - υποδυόμενος κακούς, ήρωες και αντιήρωες σε περισσότερες από 80 ταινίες, καθώς και ρόλους σε παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ.

Για πολλούς, θα μείνει για πάντα γνωστός ως ο κακός του Σούπερμαν, Λεξ Λούθορ, αλλά στους άλλους αξιομνημόνευτους ρόλους του περιλαμβάνονταν αυτός του ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης Τζίμι «Ποπάι» Ντόιλ στην ταινία «Η Γαλλική Σύνδεση» και του ειδικού σε θέματα επιτήρησης Χάρι Κόλ στην ταινία «Η Συνομιλία» του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Roberta Flack ήταν περισσότερο γνωστή για τις επιτυχίες της Killing Me Softly With His Song, την οποία αργότερα διασκεύασαν οι The Fugees, και The First Time Ever I Saw Your Face.

Μάρτιος

Ο Τζορτζ Φόρμαν ήταν θρύλος της αμερικανικής πυγμαχίας βαρέων βαρών, δύο φορές πρωταθλητής που αγωνίστηκε με τον Μοχάμεντ Άλι σε έναν από τους πιο θρυλικούς αγώνες του αθλήματος, το "Rumble in the Jungle".

Έγινε ο γηραιότερος πρωταθλητής στην ιστορία σε ηλικία 45 ετών το 1994, δύο δεκαετίες μετά τον διάσημο αγώνα.

Η Άντζι Στόουν ήταν μια πρωτοπόρος της χιπ-χοπ και της νεο-σόουλ στις ΗΠΑ, υποψήφια για Γκράμι, της οποίας το συγκρότημα The Sequence ήταν ένα από τα πρώτα αμιγώς γυναικεία συγκροτήματα που ηχογράφησαν ραπ τραγούδι.

Απρίλιος

Ο Πάπας Φραγκίσκος εξελέγη το 2013 μετά την παραίτηση του προκατόχου του, Βενέδικτου ΙΣΤ΄.

Γεννημένος το 1936, ήταν ο πρώτος Πάπας από τη Νότια Αμερική και η παπική του θητεία σημαδεύτηκε από την υποστήριξη όσων δραπέτευαν από τον πόλεμο και την πείνα, καθώς και όσων βρίσκονταν σε συνθήκες φτώχειας, γεγονός που του χάρισε το προσωνύμιο «Πάπας του Λαού».

Ο Βαλ Κίλμερ ήταν ένας σταρ του Χόλιγουντ, γνωστός για αρκετές σημαντικές ερμηνείες - συμπεριλαμβανομένων του Μπάτμαν στην ταινία του 1995 «Batman Forever», του «The Saint» το 1997 και του ρόλου του ροκ τραγουδιστή Τζιμ Μόρισον στην ταινία του 1991 «The Doors».

Πιθανότατα όμως τον θυμόμαστε περισσότερο ως τον Άισεν, αντίπαλο του Μάβερικ του Τομ Κρουζ στην ταινία του 1986 «Top Gun».

Μάιος

Στην ταινία «Cheers», ο Τζορτζ Γουέντ υποδύθηκε έναν ευχάριστο, λάτρη της μπύρας θαμώνα στο μπαρ της Βοστώνης «όπου όλοι ξέρουν το όνομά σου» - γεγονός που τονιζόταν από κάθε είσοδο που έκανε ο χαρακτήρας του, όταν οι υπόλοιποι θαμώνες φώναζαν «Νορμ!» για να τον χαιρετήσουν.

Εμφανίστηκε ως Νορμ και στα 273 επεισόδια της σειράς, την οποία παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές καθ' όλη τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και πρωταγωνίστησε δίπλα σε ηθοποιούς όπως οι Τεντ Ντάνσον, Σέλεϊ Λονγκ, Κέλσι Γκράμερ, Κίρστι Άλεϊ και Γούντι Χάρελσον.

Ιούνιος

Ο Μπράιαν Γουίλσον συνίδρυσε τους Beach Boys στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με τους αδελφούς του, Ντένις και Καρλ, τον ξάδερφό τους Μάικ Λαβ και τον φίλο τους Αλ Τζαρντίν.

Ήταν ο οραματιστής ηγέτης και τραγουδοποιός τους, γράφοντας επιτυχίες όπως τα Surfin' USA, Good Vibrations, Wouldn't It Be Nice και God Only Knows.

Ιούλιος

Ο αυτοαποκαλούμενος Πρίγκιπας του Σκότους, Όζι Όσμπορν, πρωτοστάτησε στη χέβι μέταλ ως τραγουδιστής των Black Sabbath με επιτυχίες όπως το Paranoid και το War Pigs. Αργότερα γνώρισε τεράστια επιτυχία ως σόλο καλλιτέχνης.

Ήταν γνωστός για τις εξοργιστικές του φάρσες κατά τη διάρκεια της ακμής του ως ροκ σταρ - πιο γνωστός είναι ο μύθος για το πώς δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Ο ποδοσφαιριστής Ντιόγκο Ζότα ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, την Πορτογαλία, και στη συνέχεια έπαιξε στην Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία, πριν μετακομίσει στην Αγγλία. Αφού εντάχθηκε στη Λίβερπουλ από τη Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς το 2020, σκόραρε συνολικά 47 γκολ σε 123 αγώνες - συμπεριλαμβανομένων έξι γκολ κατά τη διάρκεια της νικηφόρας σεζόν 2024/25 της Λίβερπουλ στην Πρέμιερ Λιγκ.

Έπαιξε επίσης 49 φορές με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, σκοράροντας 14 φορές.

Ο Χαλκ Χόγκαν, με πραγματικό όνομα Τέρι Μπολέα, ήταν ίσως το πιο εμβληματικό αστέρι στην ιστορία του WWE - γνωστός για το χαρακτηριστικό ξανθό μουστάκι και τις πολύχρωμες κορδέλες του. Του αποδίδεται η συμβολή του στην προσέλκυση νέου κοινού στην επαγγελματική πάλη.

Ο Μάικλ Μάντσεν εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες κατά τη διάρκεια μιας καριέρας στον χώρο της ψυχαγωγίας που διήρκεσε περισσότερα από 40 χρόνια, με συμμετοχές σε ταινίες όπως οι «Θέλμα και Λουίζ», «Ελευθερώστε τον Γουίλι», «Ντόνι Μπράσκο» και «Αμαρτωλή Πόλη».

Αύγουστος

Ο Τζιμ Λόβελ ήταν ένας από τους αστροναύτες της NASA με τα περισσότερα ταξίδια κατά την πρώτη δεκαετία του οργανισμού, πετώντας τέσσερις φορές τη δεκαετία του 1960 - με τα Gemini 7, Gemini 8, Apollo 8 και Apollo 13.

Ως διοικητής της διάσημης αποστολής Apollo 13, βοήθησε να μετατραπεί η αποτυχία σε θρίαμβο, αφού κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη μετά από έκρηξη σε φιάλη οξυγόνου.

Ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ ήταν σταρ του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, ο οποίος στη συνέχεια υποδύθηκε τον Στρατηγό Ζοντ στις ταινίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν ΙΙ», ενώ πρωταγωνίστησε επίσης σε επιτυχίες όπως «Θεώρημα», «Μια εποχή στην κόλαση» και «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, της βασίλισσας της ερήμου».

Σεπτέμβριος

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς επαγγελματικής του καριέρας, μεταξύ 1997 και 2012, ο Βρετανός πυγμάχος Ρίκι «Ο Εκτελεστής» Χάτον κέρδισε πολλαπλούς παγκόσμιους τίτλους στην κατηγορία ημιμεσαίων και ελαφρών ημιμεσαίων βαρών.

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν γνωστός για ταινίες όπως οι «Butch Cassidy And The Sundance Kid», «All The President's Men» και «The Sting» - και ίδρυσε επίσης το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου στις ΗΠΑ.

Γεννημένος στη μικρή πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας τον Ιούλιο του 1934, ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήθελε αρχικά να γίνει γιατρός, αλλά άλλαξε γνώμη όταν μια μερική απασχόληση ως διακοσμητής βιτρινών σε ένα κατάστημα του Μιλάνου του έδωσε μια πρώτη ευκαιρία στον κόσμο της μόδας.

Η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σόκαρε τον κόσμο τον Σεπτέμβριο.

Ο 31χρονος, ο οποίος ίδρυσε το Turning Point USA και περιόδευσε σε αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, συζητώντας με φοιτητές για την επικαιρότητα, πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Οκτώβριος

Η Νταϊάν Κίτον ήταν βραβευμένη με Όσκαρ, BAFTA και Χρυσή Σφαίρα, ενώ ήταν επίσης υποψήφια για δύο βραβεία Emmy και ένα Tony.

Κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του Γούντι Άλεν, Άνι Χολ, η οποία λέγεται ότι βασίζεται στη ζωή της, και εμφανίστηκε σε πολλά άλλα έργα του Άλεν, συμπεριλαμβανομένου του Manhattan.

Πρωταγωνίστησε επίσης και στις τρεις ταινίες του Νονού, υποδυόμενη την Κέι, σύζυγο του γιου του Μάρλον Μπράντο, Μάικλ Κορλεόνε, τον οποίο υποδύεται ο Αλ Πατσίνο.

Νοέμβριος

Ο μπασίστας Gary "Mani" Mounfield εντάχθηκε στους Stone Roses το 1987, αποτελώντας μέρος της κλασικής σύνθεσης του συγκροτήματος μαζί με τον τραγουδιστή Ian Brown, τον κιθαρίστα John Squire και τον ντράμερ Alan "Reni" Wren.

Ήταν βασικό μέλος της σκηνής των συγκροτημάτων του "Madchester", συμπεριλαμβανομένων επίσης των Happy Mondays, Inspiral Carpets και The Charlatans, γνωστών για τον συνδυασμό indie με acid house, psychedelic και ποπ.

Η 89χρονη Νταϊάν Λαντ ήταν τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ για τους δευτερεύοντες ρόλους της στις ταινίες «Η Αλίκη δεν ζει πια εδώ», «Άγρια καρδιά» και «Τρελό τριαντάφυλλο». Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Λευκή αστραπή» του 1973 και στην ταινία «Ελεύθερος» του HBO το 2011, μαζί με την κόρη της.

Ο Ρεπουμπλικανός Ντικ Τσένι ήταν ένας από τους πιο πολωτικούς αντιπροέδρους στην ιστορία των ΗΠΑ, υπό τον Τζορτζ Μπους του νεότερου από το 2001 έως το 2009, και ένα από τα σημαντικότερα γεράκια της εξωτερικής πολιτικής πριν από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Δεκέμβριος

Η σοκαριστική δολοφονία του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα στα μέσα Δεκεμβρίου. Αυτός και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι θανάσιμα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Ο γιος του σκηνοθέτη - Νικ Ράινερ - συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τις δολοφονίες.

Ο τραγουδιστής Κρις Ρία, γνωστός για την εορταστική του επιτυχία Driving Home For Christmas, πέθανε τρεις ημέρες πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο Ρία έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και του 1980 με επιτυχίες όπως τα Fool (If You Think It's Over), Let's Dance και The Road To Hell.

Η είδηση ότι το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σε ηλικία 91 ετών έγινε γνωστή μόλις τρεις ημέρες μετά τα Χριστούγεννα.

Γεννημένη το 1934, η Μπαρντό σπούδασε μπαλαρίνα και εργάστηκε ως μοντέλο πριν στραφεί στην υποκριτική.

Πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 40 ταινίες που τη μετέτρεψαν σε παγκόσμια σταρ και σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του 1960.

Επιμέλεια: Βασίλης Καλτσάς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.