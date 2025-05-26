Εάν θέλετε να αποφύγετε τους κοριούς στα ταξίδια σας, ειδικοί προτρέπουν όταν μπαίνετε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σας, να βάζετε τις αποσκευές σας στο… μπάνιο και όχι στο κρεβάτι.

Το περιοδικό Travel + Leisure συνομίλησε με τη Λίντια Μάνσελ, ταξιδιωτική συγγραφέα και ιδρύτρια του Just Packed, η οποία δίνει κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τους ταξιδιώτες και πώς να γλιτώσουν από τους κοριούς, που εντοπίζονται σε ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο.

Η πρώτη συμβουλή που δίνει η Μάνσελ είναι όταν κάνετε check-in σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, «μην βάζετε σε καμία περίπτωση τις αποσκευές σας στο κρεβάτι σας» Προτείνει, αντίθετα, να τις βάζετε μέσα στην μπανιέρα».

Με αυτόν τον τρόπο, οι αποσκευές σας μένουν μακριά από οποιεσδήποτε υφασμάτινες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των χαλιών, των κλινοσκεπασμάτων και των κουρτινών, οι οποίες μπορεί να φιλοξενούν κοριούς, που θα μεταπηδήσουν στις βαλίτσες σας και θα μείνουν εκεί.

«Κάθε φορά που κάνω check-in σε ένα ξενοδοχείο, βάζω αμέσως τις αποσκευές μου είτε στο μπάνιο, είτε στην είσοδο, είτε σε οποιονδήποτε χώρο μακριά από το κρεβάτι και όχι στο χαλί. Με αυτόν τον τρόπο, τα πράγματά μου βρίσκονται αρκετά μακριά από τυχόν έπιπλα όπου συνήθως κατοικούν κοριοί - και μειώνω σημαντικά τις πιθανότητες να τους φέρω στο σπίτι», τονίζει.

Επίσης, μπορείτε να αφήσετε και ένα σημείωμα στη βαλίτσα να μην μετακινηθεί, από την καθαρίστρια που θα μπει στο δωμάτιο.

«Κατά καιρούς οι βαλίτσες μου έχουν μετακινηθεί και τοποθετηθεί σε ράφια αποσκευών - τα οποία μπορεί επίσης να φιλοξενούν κοριούς - οπότε το σημείωμα διασφαλίζει ότι η αποσκευή μου παραμένει εκεί που την άφησα», λέει.

Όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αποτρέψετε την «εισβολή» κοριών στη βαλίτσα σας.

Μπορείτε να επιλέξετε μια βαλίτσα που έχει σκληρή επιφάνεια στο εξωτερικό της καθώς οι κοριοί δεν μπορούν να προσκολληθούν σε άκαμπτα υλικά.

Ένα άλλο μέτρο προστασίας είναι να τα πράγματά σας να είναι συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες και να έχετε και έναν μικρό φακό για να επιθεωρείτε το δωμάτιο του ξενοδοχείου που επισκέπτεστε.

Τέλος, μπορείτε να έχετε και κάποιο σπρέι κατά των εντόμων μαζί σας, καλού κακού.

Και καλά ταξίδια!

Πηγή: skai.gr

