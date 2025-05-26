Ανάμεσα στα νησιά που διαθέτουν τις ομορφότερες και πιο καθαρές παραλίες της Ελλάδας συγκαταλέγεται η Σάμος με το Ποτάμι, σε κατάλογο που δημοσίευσε το Travel & Leisure.

Σύμφωνα με την αμερικανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα «η παραλία Ποτάμι βρίσκεται ανάμεσα σε ένα καταπράσινο τοπίο και στα φιλόξενα, γαλάζια νερά της Μεσογείου και προσφέρει στιγμές χαλάρωσης». Σημειώνεται πως από εφέτος η δημοφιλής παραλία μπαίνει πιο δυναμικά στον «παγκόσμιο χάρτη» καθώς θα διαθέτει Γαλάζια Σημαία.

Τις φυσικές ομορφιές του νησιού του Πυθαγόρα αναδεικνύει και η Express.co.uk κάνοντας λόγο για έναν επίγειο παράδεισο με πολλά ιστορικά σημεία για εξερεύνηση, γραφικούς οικισμούς, σαγηνευτικές παραλίες και εξορμήσεις στη φύση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η βρετανική εφημερίδα και στις νέες απευθείας συνδέσεις από την Μ.Βρετανία μέσω της Jet2 που θα ξεκινήσουν από το 2026.

«Από τον περασμένο Νοέμβριο στον Λονδίνο ξεκινήσαμε μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης με την προοπτική νέων πτήσεων. Η ανταπόκριση από παράγοντες της αγοράς όπως η JET2 Holidays για άνοιγμα σε νέες αγορές δείχνει τη δυναμική της Σάμου που μπορεί να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις για ένα μεγάλο εύρος ταξιδιωτών» επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δυτικής Σάμου Βαγγέλης Μαρνέζος.

Σημειώνεται πως έπειτα από προγραμματισμένη επαφή στην ΙΤΒ στο Βερολίνο, το διεθνές τουριστικό μέσο Orbitapopular.com ξεχώρισε την παρουσία του προορισμού στην μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού του κόσμου ανάμεσα σε άλλες περιοχές της Ευρώπης τονίζοντας πως «σε όλη την ακτή της Σάμου μπορείτε να βρείτε μοναδικές παραλίες με βότσαλο ή άμμο και με πεντακάθαρη θάλασσα. Το νησί της Σάμου ξεχωρίζει για το γεγονός πως είναι η γενέτειρα σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο αρχαίος φιλόσοφος και μαθηματικός Πυθαγόρας, που θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης μαθηματικής σκέψης και της θεωρίας της μουσικής. Η Σάμος είναι ένα μυστικό που αξίζει να ανακαλυφθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.