Οι νησιωτικοί θησαυροί της Αττικής: Πώς τα νησιά της Αθήνας γίνονται μοχλός τουριστικής αναβάθμισης

Τα νησιά της Αθήνας από την κοσμοπολίτικη Ύδρα και τις Σπέτσες μέχρι την ιστορική Σαλαμίνα και τον ανερχόμενο Πόρο, δεν είναι απλώς παραθεριστικοί προορισμοί. Είναι κινητήριοι μοχλοί για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας και του ευρύτερου μητροπολιτικού της τόξου, προσδίδοντας στον προορισμό βάθος, διάρκεια και αυθεντικότητα.

Η ενσωμάτωσή τους στη στρατηγική εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής αναδεικνύει τη δυναμική μιας νησιωτικότητας που συνδυάζει προσβασιμότητα, βιωσιμότητα και εμπειρία ποιότητας – μόλις λίγα ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα.

Η δυναμική τους ένταξη στο τουριστικό αφήγημα της πρωτεύουσας είναι εξαιρετικά σημαντική και για έναν ακόμη λόγο: Εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν του προορισμού με νέες προτάσεις και διευρύνουν τις επιλογές των επισκεπτών, δίνοντας κίνητρο να παρατείνουν τη διαμονή τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Αθήνας, Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ) Ευγένιο Βασιλικό.

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της στρατηγικής τουριστικής προβολής της, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές της. Σε όλες τις δράσεις που υλοποιεί – είτε πρόκειται για διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, είτε για workshops και B2B δράσεις – η παρουσίαση της Αττικής περιλαμβάνει στοχευμένα μεγάλο μέρος προς τους νησιωτικούς προορισμούς.

Ο στόχος είναι τριπλός: Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, που συχνά βρίσκονται εκτός του κέντρου και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

«Η τουριστική ταυτότητα της Αττικής δεν περιορίζεται στα αστικά της κέντρα, αλλά αναδεικνύεται και μέσα από τα μοναδικά της νησιά, που αποτελούν φυσικές πύλες εξωστρέφειας και γέφυρες πολιτισμού 365 ημέρες τον χρόνο. Στον Αργοσαρωνικό χτυπά δυνατά η καρδιά της αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας. Νησιά όπως η Ύδρα, οι Σπέτσες, ο Πόρος, η Αίγινα, το Αγκίστρι και η Σαλαμίνα προσφέρουν βιωματικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας, προσβάσιμες σε κάθε επισκέπτη, σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα και τον Πειραιά», δηλώνει μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε και να προβάλλουμε τη μοναδική φυσική και πολιτιστική ταυτότητα αυτών των προορισμών, ενισχύοντας τη βιώσιμη, «πράσινη» τουριστική ανάπτυξη. Σε απόλυτο συντονισμό με τις τοπικές κοινωνίες, εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη αυτή σέβεται το περιβάλλον, τις ανάγκες των κατοίκων και τη νησιωτικότητα ως αναπόσπαστο στοιχείο της περιφερειακής μας ταυτότητας», πρόσθεσε ο κ.Χαρδαλιας και υπογράμμισε: «Η περίπτωση της Ύδρας μάλιστα, αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα ισορροπίας μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και απόλυτου σεβασμού στην πολιτιστική ταυτότητα και το φυσικό περιβάλλον. Ως περιοχή ιδιαίτερου κάλλους και πολιτιστικής αξίας, διέπεται από αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, που απαγορεύει την κυκλοφορία παντός τροχοφόρου, ακόμη και των ποδηλάτων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για την κάλυψη ζωτικών αναγκών των κατοίκων. Οι πρόσφατες δε αυστηρότερες ρυθμίσεις, ενισχύουν περαιτέρω τη θωράκιση του νησιού, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη διατήρησης του μοναδικού του χαρακτήρα, δείχνοντας τον δρόμο προς ένα πρότυπο τουριστικής πολιτικής».

Τα νησιά της Αττικής αναδεικνύονται για την εγγύτητά τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα (όπως η Αθήνα και ο Πειραιάς), την προσβασιμότητά τους, αλλά και για τα μοναδικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν στον επισκέπτη: αυθεντικές εμπειρίες, ηρεμία, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμό, γαστρονομία, φιλοξενία.

Η κάθε νησιωτική περιοχή μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικά προφίλ επισκεπτών: από οικογένειες, φυσιολάτρες και φίλους της τέχνης, μέχρι VIP τουρίστες υψηλής καταναλωτικής δύναμης.

Το island hopping, η ναύλωση σκαφών με ή χωρίς πλήρωμα, οι θεματικές διαδρομές, τα πολιτιστικά φεστιβάλ (όπως η Αρμάτα και τα Μιαούλεια) και οι αθλητικές διοργανώσεις όπως το Spetsathlon, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος και το Ράλλυ Ακρόπολις, ενισχύουν το τουριστικό αφήγημα συνολικά της Περιφέρειας Αττικής ως προορισμού πολυδιάστατου, βιώσιμου και σύγχρονου.

Άλλωστε, με την πρόσφατη ίδρυση του DMMO "The Greater Athens Region" μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού "Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε." η Περιφέρεια Αττικής έγινε η πρώτη στην Ελλάδα με επίσημο Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και στόχο με το νέο αυτό εργαλείο να ενισχυθεί η στοχευμένη τουριστική στρατηγική με όρους επαγγελματισμού και διαφάνειας.

Η προβολή και ανάδειξη των νησιών της Αθήνας είναι εξαιρετικά σημαντική και για έναν επιπλέον λόγο: τη θωράκιση του ήδη πετυχημένου τουριστικού προϊόντος, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ), Ευγένιος Βασιλικός.

Όπως τονίζει «τα νησιά της Αθήνας αντιμετωπίζουν σήμερα ό,τι αντιμετώπιζε παλαιότερα η αθηναϊκή ριβιέρα – δηλαδή δεν τα γνωρίζουν όσο αξίζουν» και εξηγεί ότι το 2017 μόλις το 45% των επισκεπτών της Αθήνας κατευθυνόταν προς τη ριβιέρα. Σήμερα το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 80%, χάρη στην οργανωμένη τουριστική πολιτική και την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Το ίδιο πρέπει και μπορεί να συμβεί με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, που είναι δίπλα μας, είναι υπέροχα και παραμένουν ένας σχετικά ανεκμετάλλευτος τουριστικός θησαυρός».

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της ΕΞΑ: Τα τελευταία 5 χρόνια έχει αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα και η επισκεψιμότητα στα νησιά αυτά, ωστόσο η πλειονότητα των επισκεπτών δεν τα γνωρίζει. Τα πιο επισκέψιμα είναι η Αίγινα, η Ύδρα, ο Πόρος και το Αγκίστρι.

«Αυτό που εκτιμάμε ως Ένωση είναι ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερες δράσεις προβολής και προωθητικές ενέργειες για να γίνει γνωστό στους τουρίστες πόσο κοντά στην πόλη βρίσκονται αυτά τα νησιά και ότι η πρόσβαση είναι οικονομική. Γενικότερα, ως Ένωση έχουμε μπει σε διαδικασία μεγαλύτερης εξωστρέφειας που αφορά το κομμάτι των νησιών ενώ δρομολογούμε συναντήσεις με τους αρμόδιους στα νησιά, προκειμένου να αφουγκραστούμε τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε προορισμού και με κλειδί τη συνεργασία να προχωρήσουμε σε δράσεις εξωστρέφειας», αναφέρει ο κ.Βασιλικός. Η Αττική χτίζει το μέλλον της τουριστικής της ταυτότητας με σταθερά βήματα, επενδύοντας σε συνέργειες, υποδομές και στο μεγαλύτερο κεφάλαιό της: τη μοναδικότητα των προορισμών της. Από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το τελευταίο νησάκι του Αργοσαρωνικού, ο νησιωτικός της κόσμος έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει σε ένα νέο, πιο ποιοτικό και βιώσιμο μοντέλο τουρισμού – για τους επισκέπτες, τους κατοίκους και τις επόμενες γενιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

