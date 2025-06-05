Έρευνα για τα πεπραγμένα του Τζο Μπάιντεν διέταξε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε έρευνα για τα πεπραγμένα του Τζο Μπάιντεν στη διάρκεια της θητείας του, κατηγορώντας τους συνεργάτες του πρώην προέδρου για «συνωμοσία» με στόχο «να εξαπατήσουν το κοινό σχετικά με τη νοητική κατάσταση του Μπάιντεν».

Σε αυτή την τελευταία κίνηση δυσφήμισης του προκατόχου του, ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο τη χρήση από τους συνεργάτες του Μπάιντεν του αυτόματου στυλό (μιας συσκευής που αναπαράγει υπογραφές την οποία οι πρόεδροι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες) για να υπογράφουν εκτελεστικές πράξεις.

«Αυτή η συνωμοσία σηματοδοτεί ένα από τα πιο επικίνδυνα και ανησυχητικά σκάνδαλα στην αμερικανική ιστορία» δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη.

Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε την κίνηση του Τραμπ «γελοία», λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί του στοχεύουν στην αποπροσανατολισμό των Αμερικανών, καθώς η κυβέρνησή του εργάζεται για την επέκταση των φορολογικών ελαφρύνσεων για τους πλούσιους.

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοί του αμφισβητούν εδώ και καιρό τη νοητική οξύτητα του Μπάιντεν και έχουν προσπαθήσει να ανατρέψουν ορισμένες από τις προεδρικές χάριτες και τους ομοσπονδιακούς νόμους που εκδόθηκαν στο τέλος της θητείας του.

Επιτροπή υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησε καταθέσεις από πολύ στενούς συνεργάτες του Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου προσωπάρχη του, σχετικά με τις «νοητικές και σωματικές ικανότητές» του όσο ηγούνταν της χώρας.

Την Τετάρτη, ο 78χρονος Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί «παραπλανήθηκαν σχετικά με το ποιος ασκούσε την εκτελεστική εξουσία», ενώ η υπογραφή του Μπάιντεν μπήκε σε έγγραφα τα οποία ο Τραμπ είπε ότι οδήγησαν σε «ριζοσπαστικές αλλαγές πολιτικής».

Ο 82χρονος σήμερα Μπάιντεν, που πάσχει από προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, αντεπιτέθηκε στον Τραμπ λέγοντας: «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Εγώ πήρα τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου. Εγώ πήρα τις αποφάσεις για τις χάρες, τα εκτελεστικά διατάγματα, τη νομοθεσία και τις διακηρύξεις», είπε.

«Οποιαδήποτε υπόνοια ότι δεν το έκανα εγώ είναι γελοία και ψευδής» δήλωσε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του την Τετάρτη το βράδυ.

Ο έλεγχος σχετικά με την κατάσταση του Μπάιντεν έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ένα νέο βιβλίο κατηγόρησε στενό κύκλο ανθρώπων της προηγούμενης κυβέρνησης ότι συγκάλυψε τη «σωματική του επιδείνωση» κατά τη διάρκεια της άτυχης εκστρατείας επανεκλογής του πέρυσι.

Το βιβλίο «Original Sin», γραμμένο από τους Jake Tapper του CNN και Alex Thompson του Axios, ισχυρίζεται ότι η κατάσταση του Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας λέγεται ότι ήταν τόσο κακή που οι βοηθοί του σκέφτονταν να του δώσουν αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο Μπάιντεν τερμάτισε απότομα την προεκλογική του εκστρατεία τον περασμένο Ιούλιο μετά από εβδομάδες πιέσεων λόγω της καταστροφικής απόδοσης στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένης της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, έχουν κατηγορήσει δημόσια τον Μπάιντεν ότι δεν αποχώρησε από την κούρσα έγκαιρα, κάτι που θα έδινε στο κόμμα του περισσότερο χρόνο να χρίσει έναν δημοφιλή αντικαταστάτη.

Στις αρχές του περασμένου μήνα, ο Μπάιντεν έδωσε την πρώτη του συνέντευξη από τότε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο στο BBC, υποστηρίζοντας ότι δεν πίστευε ότι θα έπαιζε ρόλο αν είχε αποχωρήσει από την κούρσα νωρίτερα.

Λίγο αργότερα, ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με μια «επιθετική» μορφή καρκίνου του προστάτη που έχει εξαπλωθεί στα οστά του - κάτι που οδήγησε σε περισσότερες κατηγορίες από τον Λευκό Οίκο του Τραμπ ότι όσοι ήταν κοντά στον πρώην πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Τζιλ, θα γνώριζαν για την κατάστασή του νωρίτερα.

Πηγή: skai.gr

