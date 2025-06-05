Το μαρτύριο των ανθρώπων στη Γάζα συνεχίζεται

Οι άνθρωποι στη βόρεια Γάζα αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις φαγητού και η ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει στην περιοχή. Οικογένειες δεν έχουν ούτε τα βασικά, όπως πόσιμο νερό. Πριν τον πόλεμο ο Χαζέμ Λουμπάντ ήταν φοιτητής, δουλεύοντας παράλληλα και ως σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο στη Γάζα. Τους τελευταίους 19 μήνες όμως έχει καταφύγει με συγγενείς του στο Σεΐκ Ραντουάν, μία γειτονιά στα βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας.

Σε πολλές από τις γειτονικές περιοχές έχει δοθεί από τον ισραηλινό στρατό εντολή εκκένωσης και μετακίνησης προς τα νότια – κάτι που είναι όμως πολύ επικίνδυνο, ιδίως με τις εναέριες επιθέσεις και βομβαρδισμούς να συνεχίζονται. Η εύρεση φαγητού και βασικών αγαθών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

«Τρώμε ό,τι υπάρχει, ένα γεύμα την ημέρα, από το πρωί ως αργά τη νύχτα», λέει ο 21χρονος Παλαιστίνιος μέσω βίντεο από τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν επιτρέπει σε αλλοδαπούς δημοσιογράφους να έρχονται στη Γάζα απ’ όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, επομένως και η DW μπορεί να συνομιλήσει με τους ντόπιους μόνο μέσω κινητού.

Το φαγητό είναι σε έλλειψη καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Και παρ’ ότι τώρα γίνονται και πάλι κάποιες προμήθειες, οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν πως αυτές δεν φτάνουν ως τα βόρεια τμήματα.

Καθημερινός αγώνας για λίγο φαγητό

«Εδώ και ενάμισι-δύο μήνες δεν υπάρχει καθόλου αλεύρι. Ένα κιλό αλεύρι στη μαύρη αγορά κοστίζει 80 με 100 σεκέλ (περίπου 20 με 24 ευρώ) και η κατάσταση στην οποία ζούμε δεν μας επιτρέπει να το αγοράσουμε», εξηγεί ο Λουμπάντ, προσθέτοντας πως κανένας στην οικογένειά του δεν έχει πια σταθερό εισόδημα. Ο ίδιος έφτιαξε με την οικογένειά του έναν αυτοσχέδιο ηλιακό σταθμό φόρτισης για κινητά τηλέφωνα, τον οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για ένα χρηματικό αντίτιμο.

Χωρίς όμως ένα σταθερό εισόδημα η οικογένεια δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα στις αγορές, όπου οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Παράλληλα, πολλές από τις προμήθειες τροφίμων που φτάνουν στη Γάζα λεηλατούνται ή πέφτουν στα χέρια ανθρώπων που τις μεταπωλούν σε πολύ υψηλότερες τιμές.

Οι κάτοικοι στα βόρεια παρακολουθούν με τρόμο τα νέα για τις σχεδόν καθημερινές δολοφονίες ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στα σημεία διανομής φαγητού στη νότια Γάζα, τα οποία οργανώνουν η ιδιωτική αμερικανική-ισραηλινή εταιρεία Gaza Humanitarian Foundation (GHF) και ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Ο ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν απορρίψει το νέο σύστημα διανομής τροφίμων, λέγοντας πως είναι αδύνατον να καλύψει τις ανάγκες 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων και πως επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί τα τρόφιμα ως μέσο ελέγχου του πληθυσμού. Στα βόρεια τμήματα της Γάζας δεν υπάρχουν καθόλου σημεία διανομής.

«Ελλείψεις βάσει σχεδίου»

«Πρόκειται για σχεδιασμένες ελλείψεις», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Τζόναθαν Γουίταλ, επικεφαλής του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (UN-OCHA), προσθέτοντας πως η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να φτάνει σε όλους τους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται. Και το παρόν νέο σχήμα διανομής βοήθειας έρχεται σε μία περίοδο «που οι άνθρωποι στη Γάζα, οι μισοί εκ των οποίων είναι παιδιά, μάχονται για την επιβίωσή τους».

Υπάρχει έλλειψη τροφίμων, νερού και αερίου για μαγείρεμα, με τους ανθρώπους να καταφεύγουν στην καύση σκουπιδιών ή κομματιών ξύλου από βομβαρδισμένα κτήρια, για να μπορέσουν να μαγειρέψουν.

Την Τρίτη προέκυψαν πληροφορίες πως 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν, έπειτα από ισραηλινή επίθεση κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας. Ο IDF αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση πως οι στρατιώτες «έριξαν αρχικά προειδοποιητικά πυρά», επειδή παρατήρησαν μερικούς υπόπτους να παρεκκλίνουν από την ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή για την παραλαβή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όταν οι ύποπτοι δεν υποχώρησαν «ακολούθησαν κάποιοι ακόμα πυροβολισμοί κοντά σε ορισμένους υπόπτους που κινούνταν προς τα στρατεύματα». Ο IDF προσέθεσε ακόμα πως ο στρατός «γνωρίζει για τα ρεπορτάζ σχετικά με τις απώλειες και εξετάζονται οι λεπτομέρειες του περιστατικού».

Τι γίνεται στα νέα σημεία διανομής βοήθειας;

Την περασμένη εβδομάδα η DW μίλησε με έναν νεαρό άνδρα που είχε εκτοπιστεί στη νότια Γάζα και είχε καταφέρει να πάρει δύο κουτιά με τρόφιμα από ένα σημείο διανομής της GHF.

«Ο καθένας μπορούσε να πάρει ό,τι μπορούσε να κουβαλήσει. Δεν υπήρχαν ούτε οδηγίες, ούτε έλεγχος για τις ποσότητες», δήλωσε μέσω τηλεφώνου ο Μουχαμάντ Κίστα, αναφέροντας ακόμα πως τα κουτιά περιείχαν ρύζι, ζάχαρη, αλεύρι, χαλβά, λάδι, μπισκότα και μακαρόνια. «Δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες ούτε για το πώς να μπει και να βγει κανείς από την περιοχή διανομής βοήθειας, κάποιοι άνθρωποι πέρασαν από δρόμους που δεν ήξεραν ότι ήταν εκτός ορίων και έπεσαν πυροβολισμοί. Έτρεξα γρήγορα και δεν είδα τίποτα, άκουσα μόνο τους πυροβολισμούς», αναφέρει ακόμα ο 30χρονος.

Στο Σεΐκ Ραντουάν στη βόρεια Γάζα ο Χαζέμ Λουμπάντ και οι συγγενείς του δεν θέλουν να φύγουν από την περιοχή. «Η κατάσταση είναι ίδια παντού. Παντού είναι επικίνδυνα», λέει ο Λουμπάντ. Προς το παρόν η οικογένεια αλέθει μακαρόνια και φακές, για να φτιάξει ψωμί. «Φτιάχνουμε περίπου 20 κομμάτια ψωμιού πίτας την ημέρα και τα μοιράζουμε σε 13 ανθρώπους. Καθένας παίρνει ένα με δύο κομμάτια ψωμί την ημέρα. Έτσι αντέχουμε μέχρι να βρούμε κάτι άλλο να φάμε».

Ο Λουμπάντ εξηγεί τέλος πως «ιδίως για τα παιδιά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ένα γεύμα την ημέρα απλώς δεν είναι αρκετό – όμως δεν υπάρχει φαγητό για πάνω από ένα γεύμα».

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

