Στις Βρυξέλλες συναντούνται σήμερα οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ προκειμένου να συζητήσουν την πρόταση του Τραμπ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών από το 2% του ΑΕΠ σήμερα σε 5%.

«Αναμένω ότι θα συμφωνήσουμε σήμερα για τους νέους στόχους δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ» ανέφερε ο γ.γ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε προσερχόμενος.

«Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα», επισήμανε και πρόσθεσε: «Ένα νέο σχέδιο αμυντικών επενδύσεων θα βρίσκεται στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη».

«Θα αποφασίσουμε τι χρειαζόμαστε για να αμυνθούμε σε περίπτωση που δεχτούμε επίθεση» τόνισε και πρόσθεσε ότι «πρέπει να επενδύσουμε σε αεράμυνες, πυραύλους μακράς αχτίνας. σχηματισμούς ξηράς, συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αυτό σημαίνει τεράστιες επενδύσεις».

Επικεφαλής Πενταγώνου: Είμαι βέβαιος ότι το ΝΑΤΟ θα δεσμευτεί στον στόχο του Τραμπ

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε βέβαιος ότι θα επιτευχθεί μια δέσμευση για τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ σε ολόκληρη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες πριν από τη σύνοδο πρόσθεσε ότι για να είσαι συμμαχία, πρέπει να είσαι έτοιμος για μάχη.

«Για να είσαι συμμαχία, πρέπει να είσαι κάτι περισσότερο από σημαίες. Πρέπει να είσαι συμμαχία. Πρέπει να είσαι κάτι περισσότερο από συνέδρια. Πρέπει να διατηρείς ετοιμότητα μάχης», δήλωσε.

«Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ, το οποίο είναι μια δέσμευση για αμυντικές δαπάνες 5% σε ολόκληρη τη συμμαχία, κάτι που πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθεί. Πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι τη σύνοδο κορυφής στη Χάγη αργότερα αυτόν τον μήνα», είπε.

