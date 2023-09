Για πρώτη φορά Ισραηλινός υπουργός επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία ως επικεφαλής επίσημης αντιπροσωπείας

Ο υπουργός Τουρισμού του Ισραήλ Χαΐμ Κατζ έφτασε σήμερα στη Σαουδική Αραβία και έγινε έτσι ο πρώτος Ισραηλινός υπουργός που επισκέπτεται επισήμως αυτή τη χώρα, ανακοίνωσε το γραφείο του.

«Ο Κατζ είναι ο πρώτος υπουργός του Ισραήλ που επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία ως επικεφαλής μιας επίσημης αντιπροσωπείας» αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι θα παραστεί στη σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που φέτος διεξάγεται στο Ριάντ.

Η διήμερη επίσκεψη του Κατζ έρχεται σε μια περίοδο που η Σαουδική Αραβία προωθεί μια πιθανή συμφωνία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με την οποία θα ομαλοποιηθούν οι διμερείς σχέσεις της με το Ισραήλ.

#BREAKING: First public visit by an Israeli minister in Saudi Arabia: Israeli tourism minister Haim Katz arrives in Saudi Arabia to attend a world tourism organization conference @UNWTO pic.twitter.com/frGBpqMAxf