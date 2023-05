Για δωροληψία κατηγορείται ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουκρανίας – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Οργανισμός κατά της διαφθοράς και ειδική εισαγγελία στην Ουκρανία ανακοίνωσαν πως ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, ο Βσέβολοντ Κνιάζεφ, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με 3 εκατομμύρια δολάρια που έλαβε ως δωροδοκίες, ανέφερε χθες βράδυ η εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Μέσα ενημέρωσης στο Κίεβο μεταδίδουν πως έγιναν έφοδοι στα γραφεία και άλλων μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η εθνική υπηρεσία καταπολέμησης διαφθοράς της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία με μεγάλο ποσό σε μετρητά πάνω σε καναπέ. Ανέφερε πως θα δώσει λεπτομέρειες αργότερα.

❗️ #NABU, #SAPO exposed massive corruption in the Supreme Court. The scheme involved acceptance of undue advantage by the leadership and judges of the court. Urgent investigative actions are underway. pic.twitter.com/0owTLEPFEz