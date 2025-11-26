Μια ομάδα Δημοκρατικών γερουσιαστών καλεί τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διεξαγάγει άμεσα έρευνα για όσα επισημαίνει ένα απόρρητο κυβερνητικό πόρισμα. Σε αυτό αναφέρονται εκατοντάδες πιθανά περιστατικά παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φέρονται να τα διέπραξαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα.

Οι γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν (Μέριλαντ) και Τζακ Ριντ (Ρόουντ Άιλαντ) οργάνωσαν την πρωτοβουλία, προειδοποιώντας σε επιστολή τους προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τρίτη ότι οι καθυστερήσεις στη διερεύνηση περιστατικών θανάτων, βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης στη Γάζα υπονομεύουν νόμους που απαγορεύουν την παροχή αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας σε ξένες μονάδες που αντιμετωπίζουν αξιόπιστες κατηγορίες για τέτοιου είδους παραβιάσεις. Στην προσπάθεια υπέγραψαν και άλλοι εννέα Δημοκρατικοί γερουσιαστές.

«Χωρίς αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιβολής, αυτοί οι νόμοι και οι πολιτικές καθίστανται χωρίς νόημα», έγραψαν.

Το απόρρητο πόρισμα που επικαλούνται προέρχεται από το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο διαπίστωσε ότι η συσσώρευση περιστατικών που σχετίζονται με ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες μπορεί να χρειαστεί χρόνια για να εξεταστεί πλήρως. Τα συμπεράσματα αυτά αποκαλύφθηκαν πρώτα από την Washington Post τον προηγούμενο μήνα.

«Δεδομένων αυτών των ευρημάτων, σας παροτρύνουμε να εφαρμόσετε γρήγορα τις συστάσεις του Γενικού Επιθεωρητή και να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις εγκαίρως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αμερικανικό νόμο», έγραψαν οι γερουσιαστές.

Όταν ρωτήθηκε για την επιστολή, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι «το υπουργείο γνωρίζει και συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις». Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

Παρότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο κορυφαίος απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, έχουν αναγνωρίσει τους εκτεταμένους θανάτους αμάχων και την καταστροφή στη Γάζα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει ακόμη κρίνει καμία ισραηλινή μονάδα ως μη επιλέξιμη για αμερικανική βοήθεια βάσει των Νόμων Λίχι, που απαγορεύουν τη χρηματοδότηση ξένων στρατιωτικών μονάδων για τις οποίες υπάρχουν αξιόπιστες κατηγορίες παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μεταξύ των σημαντικών περιστατικών στη Γάζα που ακόμα εκκρεμούν για αμερικανική αξιολόγηση είναι η δολοφονία επτά εργαζομένων της World Central Kitchen τον Απρίλιο του 2024 και η δολοφονία περισσότερων από 100 Παλαιστινίων και ο τραυματισμός 760 άλλων που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια κοντά στην Πόλη της Γάζας τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών υγειονομικών αρχών.

Σχεδόν 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Η επίθεση της Χαμάς σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ.

Το απόρρητο πόρισμα εξηγεί το πρωτόκολλο για την εξέταση ύποπτων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ξένους στρατούς και σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή ευνοεί το Ισραήλ σε σύγκριση με άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες.

Οι γερουσιαστές ανέφεραν ότι αυτή η ειδική διαδικασία «απαιτεί πιο επαχθείς διαβουλεύσεις που επιτρέπουν στην εξέταση να παρατείνεται, ίσως επ’ αόριστον». Ρώτησαν τον Ρούμπιο αν χρειάζεται περισσότερους «πόρους» για να εξετάσει το συσσωρευμένο πλήθος των περιστατικών.

Ο Τσαρλς Μπλάχα, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή των Νόμων Λίχι, δήλωσε ότι δεν είναι η έλλειψη πόρων που εμποδίζει την απόδοση ευθυνών. «Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση να αντισταθούμε στο Ισραήλ και να κρίνουμε μονάδες ως μη επιλέξιμες», είπε. Ο προκάτοχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, ήταν πρόεδρος όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023 και αντιμετώπισε παρόμοιες κατηγορίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικριτές μέσα στο ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα.

Αν και η επιστολή της Τρίτης προέρχεται από Δημοκρατικούς, ο Λευκός Οίκος δέχεται πίεση και από συντηρητικούς να επανεξετάσει τη σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Ο πρώην συνεργάτης του Τραμπ Στίβεν Μπάνον και ο παρουσιαστής Πόιντκαστ Τάκερ Κάρλσον έχουν επικρίνει τα 3,8 δισ. δολάρια που ετησίως παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ και έχουν αμφισβητήσει κατά πόσο η αμερικανική υποστήριξη προς τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα ωφελεί τα αμερικανικά συμφέροντα.

«Είναι θεμιτό να ασκούμε κριτική και να αμφισβητούμε τη σχέση μας με το Ισραήλ, επειδή είναι παράλογη και μας βλάπτει. Δεν κερδίζουμε τίποτα από αυτήν», δήλωσε πρόσφατα ο Κάρλσον.

Αρκετοί οργανισμοί δημοσκοπήσεων, όπως το Pew Research Center, έχουν διαπιστώσει ότι οι συντηρητικοί κάτω των 50 ετών εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο Ισραήλ. Οι αρνητικές τους απόψεις για τη χώρα αυξήθηκαν από 35% σε 50% τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η σχέση ΗΠΑ–Ισραήλ βασίζεται σε «κοινές αξίες».

«Έχουμε μια συνεργασία, μια συμμαχία εταίρων που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινούς στόχους», είπε μετά από πρόσφατη συνάντησή του με τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς. «Μπορούμε να έχουμε συζητήσεις, μπορεί να έχουμε διαφωνίες εδώ κι εκεί, αλλά συνολικά πρέπει να πω ότι τον τελευταίο χρόνο υπήρξε συμφωνία, συμφωνία όχι μόνο στους στόχους αλλά και στον τρόπο επιτεύξής τους».

Άλλοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές που υπέγραψαν την επιστολή είναι οι Τζεφ Μέρκλι (Όρεγκον), Ελίζαμπεθ Γουόρεν (Μασαχουσέτη), Έντουαρντ Μάρκι (Μασαχουσέτη), Πίτερ Γουέλτς (Βερμόντ), Μπράιαν Σατς (Χαβάη), Τιμ Κέιν (Βιρτζίνια), Πάτι Μάρεϊ (Ουάσινγκτον) και Τίνα Σμιθ (Μινεσότα). Ο Μπέρνι Σάντερς του Βερμόντ, ανεξάρτητος, ο οποίος συνεδριάζει με τους Δημοκρατικούς, υπέγραψε επίσης.

Πηγή: skai.gr

