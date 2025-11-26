Τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις άδειες οδήγησης και την αφαίρεσή τους

Τίθενται σήμερα σε ισχύ, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης και για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων έκπτωσης από το δικαίωμα οδήγησης. Τα μέτρα έχουν ως στόχο να μειώσουν τις συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους της ΕΕ και να περιορίσουν τον περιττό διοικητικό φόρτο για τους πολίτες και τις αρχές. Μόνο πέρυσι, στους δρόμους της ΕΕ χάθηκαν 19.940 ζωές. Αυτό συνιστά μείωση κατά 2% σε σύγκριση με το 2023 και δείχνει ότι η πρόοδος συνεχίζεται, έστω και αργά, για την επίτευξη του Οράματος της ΕΕ για Μηδενικές Απώλειες, δηλαδή τη μείωση στο μισό των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα έως το 2030 και την σχεδόν εξάλειψή τους έως το 2050.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν μέτρα που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν σημαντικά την οδική ασφάλεια, όπως η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος οδήγησης με συνοδό για τους 17χρονους οδηγούς και η θέσπιση δοκιμαστικής περιόδου για τους αρχάριους οδηγούς σε επίπεδο ΕΕ. Η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων έκπτωσης από το δικαίωμα οδήγησης θα διασφαλίσει ότι οι οδηγοί που διαπράττουν σοβαρές παραβάσεις θα υπόκεινται τις ανάλογες συνέπειες, ανεξάρτητα αν οδηγούν εντός ή εκτός της χώρας καταγωγής τους. Επιπλέον, η ΕΕ θεσπίζει ενωσιακές ψηφιακές άδειες οδήγησης, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες από κινητά τηλέφωνα ή άλλες ψηφιακές συσκευές και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η νέα νομοθεσία είναι πλέον σε ισχύ και θα αρχίσει να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη εντός των επόμενων τεσσάρων ετών, αφού μεταφερθεί στις οικείες εθνικές νομοθεσίες. Οι κανόνες για τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα και οι κανόνες για την οδήγηση με συνοδό θα τεθούν σε εφαρμογή σε δύο και τρία έτη, αντίστοιχα.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης των οδηγών μας και τη μείωση του απαράδεκτου αριθμού θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ. Καμία απώλεια ζωής στους δρόμους μας δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Οι νέοι κανόνες θα μας φέρουν πιο κοντά στο Όραμά μας για Μηδενικές Απώλειες — κανένας θάνατος και κανένας σοβαρός τραυματισμός στους δρόμους της ΕΕ έως το 2050.»

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.