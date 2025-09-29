Το βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Μαξίμ Μπουτκέβιτς

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε σήμερα να απονείμει το βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Ουκρανό δημοσιογράφο Μαξίμ Μπουτκέβιτς, που απελευθερώθηκε πέρυσι μετά τη σύλληψή του από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το βραβείο, που φέρει το όνομα του πρώην αντιφρονούντος και στη συνέχεια προέδρου της Τσεχίας, απονέμει από το 2013 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΚΣΕ), που συνενώνει 46 χώρες και είναι ο θεματοφύλακας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Ρωσία αποβλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Αφού κατατάχθηκε εθελοντικά στις ουκρανικές δυνάμεις μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ο Μαξίμ Μπουτκέβιτς συνελήφθη και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ετών έναν χρόνο αργότερα από τις δυνάμεις της Μόσχας, προτού αφεθεί ελεύθερος τον Οκτώβριο του 2024 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Είναι ιδρυτής του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού Hromadske Radio και από τους συνιδρυτές του κέντρου υπεράσπισης των ελευθεριών Zmina.

Άλλοι δύο δημοσιογράφοι, η Γεωργιανή Μζία Αμαγκλομπέλι (Mzia Amaghlobeli) και ο Αζέρος Ουλβί Χασανλί (Ulvi Hasanli), που τελούν υπό κράτηση, ήταν επίσης υποψήφιοι για το βραβείο.

«Δεν είναι τυχαίο», δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος, αναφερόμενος στις υποψηφιότητες δημοσιογράφων για το βραβείο Χάβελ. «Οι τελευταίοι μήνες έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τους δημοσιογράφους», είπε, υπογραμμίζοντας πως 171 δημοσιογράφοι τελούσαν υπό κράτηση στην Ευρώπη στις αρχές του έτους, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 26 Ουκρανοί, οι οποίοι κρατούνταν στη Ρωσία ή στα εδάφη που κατελήφθησαν από τη Μόσχα στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.