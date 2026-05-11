Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ «δεν έχει κάνει κι ακριβώς τα πάντα κατά το παρελθόν, ώστε να είναι ικανός να ενεργεί ως ουδέτερος μεσολαβητής, ως έντιμος διαμεσολαβητής, εδώ που τα λέμε» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανίας Γκύντερ Κριχμπάουμ προσερχόμενος στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Ο Κριχμπάουμ ρωτήθηκε σχετικά με την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεσολαβήσει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας ανάμεσα στη Ρωσία και τους Ευρωπαίους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
«Είναι και φυσικά υπήρξε πολύ επηρεασμένος από τον κ. Πούτιν -οι στενές φιλίες μπορεί να είναι νόμιμες οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά δεν βοηθούν κάποιον να θεωρείται αμερόληπτος μεσολαβητής» πρόσθεσε ο Γκύντερ Κριχμπάουμ.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα απέρριψε επίσης την πρόταση του Πούτιν.
«Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι ιδέα του Πούτιν. Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά. Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ δεν θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη», είπε προσερχόμενος στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών.
