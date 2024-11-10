Παρά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία, τα δημοσκοπικά ποσοστά των κομμάτων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, σύμφωνα με προδημοσίευση έρευνας που μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Ειδικότερα, η δημοσκόπηση του INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Bild, δείχνει ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του καγκελάριου Όλαφ Σολτς υποχωρεί στο 15%, χάνοντας μία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Πράσινοι παραμένουν αμετάβλητοι στο 10%. Αμετάβλητο παραμένει επίσης το ποσοστό των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) στο 4%, κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για να εκπροσωπηθούν στην Bundestag.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο καγκελάριος Σολτς απέπεμψε τον υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP), με αποτέλεσμα το κόμμα του να αποχωρήσει από τον τρικομματικό συνασπισμό που κυβερνούσε τη Γερμανία από το 2021.

Ο Όλαφ Σολτς έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από την Bundestag ψήφο εμπιστοσύνης στις 15 Ιανουαρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για εκλογές τον Μάρτιο.

Η αντιπολίτευση πιέζει για επίσπευση της διεξαγωγής των εκλογών, απορρίπτοντας το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο καγκελάριος.

Η συντηρητική Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) εμφανίζεται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης, αφού παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη σε αυτήν τη δημοσκόπηση με ποσοστό 32%.

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κερδίζει μία μονάδα και φθάνει στο 19%, ενώ η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) χάνει μία μονάδα και υποχωρεί στο 7%.

Το κόμμα Die Linke («Η Αριστερά») συγκεντρώνει 4%, ποσοστό που το αφήνει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

