Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

BILD: Στην τρίτη θέση το SPD του Σολτς μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε για λογαριασμό της BILD λίγες ημέρες αφότου ο καγκελάριος Σολτς απέπεμψε τον υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP) 

Γερμανία: Παραμένει στην τρίτη θέση το SPD του Σολτς μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης

Παρά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία, τα δημοσκοπικά ποσοστά των κομμάτων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, σύμφωνα με προδημοσίευση έρευνας που μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Ειδικότερα, η δημοσκόπηση του INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Bild, δείχνει ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του καγκελάριου Όλαφ Σολτς υποχωρεί στο 15%, χάνοντας μία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Πράσινοι παραμένουν αμετάβλητοι στο 10%. Αμετάβλητο παραμένει επίσης το ποσοστό των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) στο 4%, κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για να εκπροσωπηθούν στην Bundestag.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο καγκελάριος Σολτς απέπεμψε τον υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP), με αποτέλεσμα το κόμμα του να αποχωρήσει από τον τρικομματικό συνασπισμό που κυβερνούσε τη Γερμανία από το 2021.

Ο Όλαφ Σολτς έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από την Bundestag ψήφο εμπιστοσύνης στις 15 Ιανουαρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για εκλογές τον Μάρτιο.

Η αντιπολίτευση πιέζει για επίσπευση της διεξαγωγής των εκλογών, απορρίπτοντας το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο καγκελάριος.

Η συντηρητική Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) εμφανίζεται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης, αφού παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη σε αυτήν τη δημοσκόπηση με ποσοστό 32%.

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κερδίζει μία μονάδα και φθάνει στο 19%, ενώ η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) χάνει μία μονάδα και υποχωρεί στο 7%.

Το κόμμα Die Linke («Η Αριστερά») συγκεντρώνει 4%, ποσοστό που το αφήνει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γερμανία Σολτς δημοσκόπηση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark