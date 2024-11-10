Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει από τη Νίκι Χέιλι (πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, η οποία είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές) και τον Μάικ Πομπέο (πρώην υπουργό Εξωτερικών) να συμμετάσχουν στην κυβέρνησή του.

«Χάρηκα πολύ και εκτίμησα τη συνεργασία μαζί τους στο παρελθόν, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στη χώρα μας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει υποψηφιότητες για να στελεχώσει την κυβέρνησή του πριν από την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου.

Η Νίκι Χέιλι, πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας, η οποία διετέλεσε πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ επί προεδρίας Τραμπ, είχε υποστηρίξει προεκλογικά την υποψηφιότητά του παρότι τον επέκρινε σκληρά όταν διεκδικούσε η ίδια το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Μάικ Πομπέο – ο οποίος προτού αναλάβει επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, είχε διατελέσει επίσης διευθυντής της CIA επί προεδρίας Τραμπ – φερόταν μεταξύ των υποψηφίων για το υπουργείο Άμυνας. Μέχρι την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, πολιτικοί αναλυτές θεωρούσαν πως ο Πομπέο θα συμμετείχε στην κούρσα των προκριματικών, αλλά τον Απρίλιο του 2023 ανακοίνωσε πως δεν θα ήταν υποψήφιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

