Οι ΗΠΑ θα στείλουν τις προσεχείς εβδομάδες περισσότερους από 500 πυραύλους στην Ουκρανία προκειμένου να ενισχύσουν την αντιαεροπορική της άμυνα, επισπεύδοντας την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας στην εμπόλεμη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal (WSJ).

Επικαλούμενη αξιωματούχο του Πενταγώνου, τον οποίο δεν κατονομάζει, η WSJ αναφέρει ότι μέχρι την εκλογική αναμέτρηση της 5ης Νοεμβρίου – όταν ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ επιβλήθηκε της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κάμαλα Χάρις – ο Λευκός Οίκος σχεδίαζε να παραδώσει τους πυραύλους στην Ουκρανία μέχρι τον Απρίλιο.

Με την παράδοση αυτών των πυραύλων για τα συστήματα Patriot και NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) εκτιμάται πως θα καλυφθούν φέτος οι ανάγκες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, όπως επισημαίνει ο αξιωματούχους του Πενταγώνου στην WSJ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε εδώ και μήνες εκκλήσεις στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν τη χώρα του με περισσότερα οπλικά συστήματα και να της επιτρέψουν να εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών εδαφών σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορα.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση της Μόσχας με τη Δύση από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ενώ ρώσοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στην πιο επικίνδυνη φάση του.

Την Παρασκευή, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέφερε ότι θα επιτρέψει σε προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού να δραστηριοποιηθούν στην Ουκρανία προκειμένου να συντηρήσουν και να επισκευάσουν οπλικά συστήματα που έχει προμηθεύσει το Πεντάγωνο, σε μια αξιοσημείωτη μεταστροφή πολιτικής η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στον αγώνα που δίνουν απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

