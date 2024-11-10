Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε και στην Αριζόνα, σύμφωνα με την Edison Research, επικρατώντας έτσι και στις επτά πολιτείες-κλειδιά της υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις.

Με τις 11 εκλεκτορικές ψήφους από την Αριζόνα, ο Τραμπ έχει εξασφαλίσει πλέον 312 εκλέκτορες έναντι 226 της Χάρις. Υπενθυμίζεται ότι χρειαζόταν 270 για να γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press μεταδίδει πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε συνολικά 74,6 εκατομμύρια ψήφους (50,5%) έναντι 70,9 εκατομμυρίων ψήφων (48%) της Κάμαλα Χάρις.

Μετά την καταμέτρηση στο Κογκρέσο των ψήφων των εκλεκτόρων, θα ακολουθήσει η ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στις 20 Ιανουαρίου.

Εκτός από την Αριζόνα, ο Τραμπ κέρδισε επίσης στις υπόλοιπες έξι πολιτείες-κλειδιά (Μίσιγκαν, Πενσιλβάνια, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Ουισκόνσιν και Νεβάδα).

Το 2020, ο Τζο Μπάιντεν είχε επικρατήσει του Τραμπ κερδίζοντας έξι από τις επτά προαναφερθείσες πολιτείες – γνωρίζοντας την ήττα στη Βόρεια Καρολίνα – και είχε εξασφαλίσει 306 εκλέκτορες έναντι 232 του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του.

