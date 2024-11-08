Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς εμφανίστηκε πριν από λίγο διατεθειμένος να διαπραγματευτεί το χρονοδιάγραμμα που θα οδηγήσει στην διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο ARD.

Από την Βουδαπέστη, όπου συμμετέχει στην άτυπη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Σολτς δήλωσε ότι «θα πρέπει να συζητήσουμε την ημερομηνία όσο το δυνατόν πιο ήρεμα».

Νωρίτερα, ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς κάλεσε σήμερα τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να ζητήσει την προσεχή Τετάρτη την ψήφο εμπιστοσύνης της Bundestag, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Την πρόταση απέρριψε άμεσα η κυβέρνηση.

«Στις 20 Ιανουαρίου αναλαμβάνει τα καθήκοντά της η νέα αμερικανική κυβέρνηση. Στις 19 Ιανουαρίου θα μπορούσαμε να έχουμε εκλογές στη Γερμανία. Αυτή είναι η πρότασή μου. Το διάστημα είναι αρκετό για την προετοιμασία των εκλογών», δήλωσε ο κ. Μερτς και υπενθύμισε ότι μόνο ο καγκελάριος μπορεί να θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης στους βουλευτές. «Είναι ένα ισχυρό εργαλείο αυτό, αλλά είναι ανεύθυνο να το μεταχειρίζεται κανείς κατά τρόπο ώστε να υπάρξει απλώς μια καθυστέρηση για την αλλαγή του έτους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν απέρριψε την πρόταση του κ. Μερτς, επιβεβαιώνοντας ότι ο καγκελάριος, ο οποίος πρόκειται την επόμενη Τετάρτη να μιλήσει στο κοινοβούλιο σε προγραμματισμένη συνεδρίαση, δεν θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.