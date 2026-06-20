Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ διοργάνωσαν προ ημερών ένα λαμπερό τριήμερο πάρτι στο ιστορικό Villa Valguarnera κοντά στο Παλέρμο της Σικελίας, όπου αντάλλαξαν όρκους, έξι ημέρες μετά τον πολιτικό τους γάμο στο Λονδίνο.

Η Dua εμφανίστηκε εντυπωσιακή με ένα haute couture νυφικό Chanel δια χειρός του σχεδιαστή Matthieu Blazy. Το ανοιχτό στην πλάτη, halterneck φόρεμα, διακοσμημένο με χιλιάδες ασημένιες και λευκές χάντρες, είχε μια τεράστια ουρά καλυμμένη με φτερά. Φορούσε ένα στέμμα από φτερά στα μαλλιά της, ενωμένο με το μακρύ κεντημένο πέπλο της. Ο Callum, από την άλλη, εμφανίστηκε κομψός με ένα κοστούμι Louis Vuitton. Οι φωτογραφίες έδειχναν το ζευγάρι να γιορτάζει τον γάμο του, διασκεδάζοντας μέχρι τις 6 το πρωί με ένα εντυπωσιακό δεκάλεπτο σόου πυροτεχνημάτων.

Με ένα ποτήρι σαμπάνια στο χέρι, η 30χρονη τραγουδίστρια έδειχνε απόλυτα ευτυχισμένη καθώς χόρευε όλη τη νύχτα.

Άλλες φωτογραφίες, τραβηγμένες από τον διάσημο φωτογράφο David Sims, περιλάμβαναν τον Callum να περιμένει τη νύφη του να φτάσει, καθώς και τη Dua να ποζάρει με το εντυπωσιακό της φόρεμα στους κήπους της βίλας.

Δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες στο Instagram το Σάββατο, η Dua τις συνόδευσε με τη λεζάντα: "Mr And Mrs". Μετά την ανάρτηση, διάσημοι φίλοι τους έσπευσαν να σχολιάσουν τις εντυπωσιακές εικόνες και να τους ευχηθούν.

Η τραγουδίστρια Katy Perry έγραψε: «Sweetie babies», με ένα κόκκινο emoji καρδιάς.

Η πρώην σταρ του Geordie Shore, Vicky Pattison, πρόσθεσε: «OMG συγχαρητήρια και στους δύο».

Η πρώην σταρ του The Only Way Is Essex, Ferne McCann, σχολίασε: «Ουάου συγχαρητήρια!».

Η Λίπα και ο Κάλουμ γνωρίστηκαν για τον Ιανουάριο του 2024 σε ένα πάρτι στο Λος Άντζελες, όπου συνδέθηκαν επειδή διάβαζαν το ίδιο βιβλίο, “Trust” του Hernan Diaz, και βρίσκονταν στο ίδιο κεφάλαιο.

Ο τραγουδιστής Elton John, στενός φίλος της Dua Lipa, ερμήνευσε το "Your Song", ενώ καλεσμένοι ήταν επίσης η ποπ σταρ Charli XCX και η fashion icon Donatella Versace.

Πηγές ανέφεραν ότι υπήρξε και αναφορά στην αλβανική καταγωγή της Dua Lipa, με αλβανική μουσική και χορούς από τοπική αλβανική κοινότητα, ενώ η μητέρα και ο πατέρας της χόρευαν και χειροκροτούσαν με ενθουσιασμό.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν κοκτέιλ στη βεράντα πριν καθίσουν για ένα δείπνο τριών πιάτων στις αίθουσες της βίλας, δημιουργημένο από τον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ Tony Lo Coco.

Στο μενού υπήρχαν anelletti alla norma (σιτσιλιάνικα ζυμαρικά με μελιτζάνα), panelle (σιτσιλιάνικοι ρεβυθοκεφτέδες) και crocché (τηγανητές μπαλίτσες πατάτας). Για επιδόρπιο προσφέρθηκαν παραδοσιακά cannoli και cassata (παραδοσιακό σιτσιλιάνικο κέικ). Στη συνέχεια, το ζευγάρι ξεκίνησε τον δίμηνο μήνα του μέλιτος σε περιοδεία στην Ιταλία και εντοπίστηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο San Domenico Palace στην Ταορμίνα κοντά στην Κατάνια.

Το ζευγάρι σχεδιάζει να μετακομίσει στις ΗΠΑ για επτά μήνες

Ο Callum έχει αναλάβει δύο συνεχόμενα κινηματογραφικά πρότζεκτ που απαιτούν να εργάζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και η Dua θέλει να είναι στο πλευρό του.

Ο “James Bond frontrunner” θα πρωταγωνιστήσει αρχικά σε ένα remake της ταινίας τρόμου του 1981 “Possession”, μαζί με τη Margaret Qualley. Στη συνέχεια ακολουθεί η ταινία μπέιζμπολ “The Comebacker”, όπου ο Tom Hanks θα παίξει τον προπονητή του. Αφού αποκάλυψαν ότι θα μετακομίσουν, ο Callum σχολίασε: «Εργαζόμαστε σε δουλειές που μας αναγκάζουν να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο».

Πρόσθεσε στο Hollywood Reporter: «Είναι σημαντικό όταν είμαστε στο σπίτι στο Λονδίνο να περνάμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με τους φίλους μας. Φροντίζουμε να είμαστε μαζί όσο πιο συχνά γίνεται.»

Πηγή: skai.gr

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