Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Τα πολιτικά δεδομένα στη Γερμανία αλλάζουν ώρα με την ώρα. Μετά από τις σφοδρές πιέσεις των Χριστιανοδημοκρατών και των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο καγκελάριος Όλαφ Σολς ανέφερε από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στη Βουδαπέστη ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, αλλάζοντας έτσι την αρχική γραμμή του για ψήφο εμπιστοσύνης στις 15 Ιανουαρίου και εκλογές στα μέσα Μαρτίου. «Θα πρέπει να συζητήσουμε για την ημερομηνία των εκλογών όσο το δυνατόν πιο ήρεμα», δήλωσε από τη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση (ARD Deutschlandtrend) τα δύο τρίτα Γερμανών επιθυμούν πρόωρες εκλογές άμεσα. Το 65% είναι υπέρ των πρόωρων εκλογών τώρα και το 33% στηρίζει την αρχική πρόταση του καγκελάριου για ψήφο εμπιστοσύνης τον Ιανουάριο.Το 59% των Γερμανών ερωτηθέντων θεωρεί καλό το τέλος του κυβερνητικού συνασπισμού τώρα και το 40% θεωρεί υπεύθυνους για τη διάλυση της συγκυβέρνησης του Φιλελευθέρους. Πρώτη στην πρόθεση ψήφου είναι η Χριστιανική Ένωση με 34%, δεύτερη η ακροδεξιά ΑfD Εναλλακτική για τη Γερμανία 18%, έπονται οι Σοσιαλδημοκράτες με 16%, οι Πράσινοι με 12%, η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 6%, οι Φιλελεύθεροι με 5% ενώ η Αριστερά δεν συμπεριλαμβάνεται στην δημοσκοπική καταγραφή.Μπρα ντε φερ στη βουλήΣτη γερμανική βουλή έχει μεταφερθεί στο μεταξύ το σκληρό πολιτικό παιχνίδι των συμμαχιών και των πιθανών μελλοντικών σχημάτων συνεργασίας, με όλα τα κόμματα εκτός των Πρασίνων να πιέζουν τον Σολτς για πρόωρες εκλογές άμεσα και όχι τον Μάρτιο.Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία που έφερε στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας εκτάκτως συζήτηση για την κυβερνητική κρίση και την έξοδο από αυτή, έριξε τα βέλη της και στον Φρίντριχ Μερτς, λέγοντας ότι ούτε αυτός ως υποψήφιος καγκελάριος θα είχε την πλειοψηφία στη βουλή σε περίπτωση που ζητούσε την εμπιστοσύνη της.Μάλιστα ακόμη και σε μια περίπτωση νίκης των δύο κομμάτων της Χριστιανικής Ένωσης, πάλι δεν θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία στη βουλή και θα έπρεπε να συνεργαστούν: πιθανώς με τους Σοσιαλδημοκράτες στο σχήμα ενός μεγάλου συνασπισμού, δεδομένου ότι δεν φαίνεται πιθανή μια συνεργασία με τους Πρασίνους, υπό τη σημερινή τους σύνθεση ή τους Φιλελευθέρους, που ενδέχεται να μείνουν κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για είσοδο ενός κόμματος στη γερμανική βουλή.Μερτς: «Ψήφος εμπιστοσύνης την Τετάρτη»Προς το παρόν πάντως ο Φρίντριχ Μερτς συνεχίζει την ευθεία αντιπαράθεση με τον Όλαφ Σολτς σε υψηλούς τόνους και διαμηνύει ότι θα στηρίξει κάποια κρίσιμα νομοσχέδια μέχρι τα Χριστούγεννα πχ. για το άσυλο, μόνο αν ο καγκελάριος την επόμενη Τετάρτη μαζί με τις προγραμματισμένες κυβερνητικές δηλώσεις στη γερμανική βουλή ζητήσει και την ψήφο εμπιστοσύνης. Σε μια τέτοια περίπτωση το κοινοβουλευτικό σώμα θα πρέπει να αποφανθεί εντός δύο ημερών.Πάντως ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Ζόλινγκεν, ο Φρίντριχ Μερτς είχε προτείνει στον Όλαφ Σολτς ένα σχήμα «στενής συνεργασίας» για κρίσιμα νομοσχέδια.Στο μεταξύ στον αέρα βρίσκεται ο προϋπολογισμός του 2025, κανένας δεν μιλάει γι' αυτόν. παρά μόνο για «ορισμένα νομοσχέδια». Όλα πάντως συνηγορούν στο ότι δεν θα ψηφιστεί εντός του 2024 αλλά θα λάβει παράταση για το 2025. Μέχρι τότε η Γερμανία θα πορευθεί μάλλον με ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2024, με πολλά κρίσιμα πεδία όπως η άμυνα, η βοήθεια στην Ουκρανία και η κοινωνική πολιτική να «παγώνουν» για την ώρα.

