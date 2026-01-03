Η συνολική αξία των τιμαλφών που έκλεψαν οι διαρρήκτες από το θησαυροφυλάκιο της τράπεζας Sparkasse στη γερμανική πόλη Gelsenkirchen εκτιμάται σε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, η οποία επικαλείται δικές της πηγές.

Αρχικά, η αξία των κλοπιμαίων είχε εκτιμηθεί σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Το υποκατάστημα της Sparkasse ήταν κλειστό για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, οι κλέφτες μπήκαν στο κτίριο μέσω ενός κοντινού χώρου στάθμευσης, ανοίγοντας μια μεγάλη τρύπα στον τοίχο. Στο εσωτερικό, διέρρηξαν περίπου 3.200 θυρίδες ασφαλείας, έκλεψαν το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένου χρυσού, και διέφυγαν. Η διάρρηξη δεν ανακαλύφθηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Δεκεμβρίου.

Πρόκειται πιθανώς για μία από τις μεγαλύτερες διαρρήξεις τραπεζών στην ιστορία της Γερμανίας. Πάνω από 2.500 καταθέτες υπέστησαν ζημίες.

Αυτή είναι η τρίτη διάρρηξη που διαπράχθηκε στο δυτικό γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

