Σε 30 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά η αστυνομία τη λεία της διάρρηξης σε τράπεζα του Γκελζενκίρχεν στην Βόρεια Ρηνανία-Βετφαλία, όπου οι δράστες έφθασαν με «ριφιφί» στο θησαυροφυλάκιο και άδειασαν εκατοντάδες θυρίδες. Πελάτες της τράπεζας συγκεντρώθηκαν σήμερα στο υποκατάστημα απαιτώντας να αποζημιωθούν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της αστυνομίας, παραμένει ασαφές πότε ακριβώς οι διαρρήκτες εισέβαλαν στο υποκατάστημα ταμιευτήριου Sparkasse, καθώς η διάρρηξη έγινε γνωστή μόλις χθες, όταν πυροσβέστες ερεύνησαν το κτήριο, έπειτα από ενεργοποίηση του ανιχνευτή καπνού.

Allemagne: braquage spectaculaire d'une banque, le préjudice estimé à 30 millions d'euros par la police pic.twitter.com/RIxU0BclgB — BFM (@BFMTV) December 30, 2025

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, η διάρρηξη έγινε μέσω παρακείμενου χώρου στάθμευσης. Η διαδρομή οδηγούσε μέσα από πολλές πόρτες σε δωμάτιο φύλαξης αρχείου, όπου με ειδικό τρυπάνι ανοίχτηκε τρύπα στον τοίχο προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο.

Εικάζεται ότι η διάρρηξη έγινε μεταξύ των Χριστουγέννων και του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενώ βίντεο από το πάρκινγκ δείχνουν ένα μαύρο αυτοκίνητο Audi RS 6 να φεύγει νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με τους επιβαίνοντες να φορούν μάσκες. Η πινακίδα κυκλοφορίας ήταν κλεμμένη από αυτοκίνητο στο Ανόβερο, έγινε αργότερα γνωστό.

«Η διάρρηξη «πραγματικά εκτελέστηκε πολύ επαγγελματικά. Πρέπει οι δράστες να γνώριζαν πολύ καλά αυτά τα θέματα προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια. Επίσης δεν μπορεί κανείς να αγοράσει έτσι απλά σε κατάστημα ένα τρυπάνι όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την τρύπα στον τοίχο, ενώ και ο χειρισμός του απαιτεί μεγάλη εξάσκηση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο συναγερμός πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε πιθανότατα από την σκόνη που προκάλεσε το τρυπάνι, παρά το γεγονός ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλη ποσότητα νερού για να την περιορίσουν.

Ο προσδιορισμός του ακριβούς ύψους της λείας των διαρρηκτών θα απαιτήσει χρόνο, δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας, καθώς, όπως εξήγησε η τράπεζα δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των περίπου 3.200 θυρίδων που παραβιάστηκαν. Κάθε θυρίδα είναι ασφαλισμένη για τουλάχιστον 10.300 ευρώ. Θεωρητικά, σύμφωνα με την BILD, η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί να φθάσει τα 33,9 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.