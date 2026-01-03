Κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη Γερμανία

Σε πολλά κρατίδια χιονοπτώσεις και παγετός. Αναβολές πτήσεων, ατυχήματα σε δρόμους. Προβλήματα στην κυκλοφορία σε ορισμένα κρατίδια. «Στα λευκά» και το Σαββατοκύριακο.Το νέο έτος ήρθε στη Γερμανία μαζί με τον χιονιά: παγωμένοι δρόμοι, λίμνες, αυλές. Ειδικότερα στη βόρεια Γερμανία την Παρασκευή «επικράτησε χάος», όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tagesschau.de της δημόσιας τηλεόρασης ARD.



Σύμφωνα με μετεωρολόγους η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, πάγος και χιόνι σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο Αμβούργο την Παρασκευή προκλήθηκαν προβλήματα στο αεροδρόμιο, με πολλές πτήσεις να αναβάλλονται ή να ακυρώνονται εξαιτίας της κακοκαιρίας και της κακής κατάστασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης.Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης και στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, του Βερολίνου και της Βρέμης αλλά και στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.Ατυχήματα σε αυτοκινητοδρόμουςΣτο κρατίδιο του Σλέσβιχ-Xόλσταϊν σημειώθηκαν αρκετά ατυχήματα εξαιτίας του παγετού. Τουλάχιστον 50 περιστατικά καταγράφηκαν μόνο στην πόλη Ζουντχολστάιν, ενώ στους αυτοκινητοδρόμους Α1, Α7 και Α23 η πυροσβεστική κλήθηκε σχεδόν 30 φορές για βοήθεια. Πολλά ατυχήματα καταγράφηκαν και στην Κάτω Σαξονία και τη Βρέμη.Στη Βόρεια-Ρηνανία Βεστφαλία χιόνισε σε πολλές περιοχές, ενώ η χιονόπτωση θα συνεχιστεί και σήμερα, Σάββατο. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σημειώθηκαν επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία σε αυτοκινητοδρόμους του κρατιδίου.Αντίστοιχη και η κατάσταση στο γειτονικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, όπου συγεκριμένα στο Βύρτσμπουργκ, σταμάτησε εν μέρει η κανονική κυκλοφορία αστικών λεωφορείων.Στη Βόρεια Θάλασσα, πνέουν επίσης ισχυροί άνεμοι, ενώ σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν καταιγίδες μέσα στη νύχτα. Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις από το Ρόστοκ στο μεταξύ έχουν εν μέρει αποκατασταθεί. Είχαν διακοπεί την Πρωτοχρονιά.

