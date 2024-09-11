Γερμανία σε Κομισιόν για μεταναστευτικό: Έχουμε «απαράδεκτα υψηλό» αριθμό παράτυπων εισόδων στη χώρα

Για «συνεχιζόμενη ανησυχητική κατάσταση» στα γερμανικά σύνορα και για «απαράδεκτα υψηλό» αριθμό παράτυπων εισόδων στη χώρα κάνει λόγο η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ στην επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ενημερώνει για την απόφαση του Βερολίνου να επαναφέρει ελέγχους κατά μήκος των συνόρων. Στην επιστολή αναφέρεται σε «δραματική υποβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών» μετά τα πρόσφατα βίαια εγκλήματα και περιγράφει τη Διαδικασία του Δουβλίνου ως «αυξανόμενα δυσλειτουργική».

Οι ομοσπονδιακοί πόροι έχουν «σχεδόν εξαντληθεί», γράφει η κυρία Φέζερ στην επιστολή της, την οποία αποκαλύπτει το περιοδικό Der Spiegel και αναφέρεται σε "διαρκώς επιδεινούμενη ήδη τεταμένη κατάσταση" στους δήμους και τις κοινότητες στο θέμα στέγασης μεταναστών. «Οι μεταναστευτικές υπηρεσίες αγγίζουν όλο και περισσότερο τα όρια του τι μπορούν να αντέξουν οικονομικά σχετικά με την υποδοχή, τη διαμονή και τη φροντίδα», λέει ο υπουργός, η οποία προειδοποιεί μάλιστα για τον κίνδυνο «υπερβολικής επιβάρυνσης της αλληλεγγύης της κοινωνίας». Οι απειλές για τη δημόσια ασφάλεια και τάξη πρέπει να αποτραπούν, συνεχίζει η κυρία Φέζερ, αναφερόμενη στην ισλαμιστική τρομοκρατία και στα πρόσφατα περιστατικά «επιθέσεων με μαχαίρι και άλλων βίαιων εγκλημάτων από πρόσφυγες, τα οποία οδήγησαν σε δραματική υποβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας και εσωτερικής ειρήνης της κοινωνίας». Η υπουργός Εσωτερικών εκφράζει ακόμη την ανησυχία της για την «αυξανόμενη δυσλειτουργικότητα» της Διαδικασίας του Δουβλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

