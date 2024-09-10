Η επαναφορά ελέγχων στα σύνορα μπορεί να είναι μία πιθανότητα, αλλά τέτοιου είδους έλεγχοι πρέπει να είναι απαραίτητοι και αναλογικοί, ενώ τέτοια μέτρα πρέπει να είναι αυστηρά έκτακτα επισημαίνει η Κομισιόν.

«Σε ό,τι έχει να κάνει με την επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα, η θέση της Κομισιόν είναι πολύ ξεκάθαρη. Αυτό χρειάζεται να γίνει με βάση των κώδικα συνόρων του Σένγκεν, δηλαδή αυτό μπορεί να είναι μία πιθανότητα, αλλά βέβαια αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να είναι απαραίτητοι και αναλογικοί. Τέτοιας μορφής μέτρα πρέπει να είναι αυστηρά έκτακτα» ανέφερε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ανίττα Χίπερ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την απόφαση των γερμανικών αρχών για επαναφορά ελέγχων.

Επίσης, σημείωσε ότι η Κομισιόν έχει λάβει ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας και την αξιολογεί.

Η Ανίττα Χίπερ ανέφερε ότι «σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, τα κράτη μέλη, μπορούν να επαναφέρουν εσωτερικούς ελέγχους στα σύνορα για την αντιμετώπιση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, όταν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό. H Eυρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επαφή με τις γερμανικές αρχές και τις αρχές της ζώνης Σένγκεν και εργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη που έχουν εσωτερικούς ελέγχους».

Όσον αφορά τις ανακοινώσεις των ουγγρικών αρχών να στείλουν λεωφορεία με παράνομους μετανάστες στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι «με μία λέξη είναι απαράδεκτο».

Αυτή η ενέργεια εάν πραγματοποιηθεί θα είναι ξεκάθαρη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ προσέθεσε, αλλά επίσης θα είναι καταπάτηση της ειλικρινούς συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. «Επιπροσθέτως, θα υπονομεύσει την ασφάλεια της ζώνης Σένγκεν στο σύνολό της. Γι' αυτό η Κομισιόν είναι σε επαφή με τις ουγγρικές αρχές για να διαβεβαιώσει ότι τέτοιες ενέργειες δεν πραγματοποιούνται και ότι η Ουγγαρία απέχει από αυτές. Είμαστε επίσης σε επαφή με τις γειτονικές χώρες, αλλά και με τις υπηρεσίες δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλες μας τις δυνατότητές μας με βάση τη Συνθήκη για να διαβεβαιώσουμε ότι γίνεται σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.