Γερμανία: Ρωσικά αεροσκάφη αναχαίτισε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία

Η Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας αναχαίτισε σήμερα δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε η ίδια νωρίτερα απόψε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, απογειώθηκαν μαχητικά σκάφη τύπου Eurofighter από τη βάση του Λιελβάρντε της Λετονίας όταν η ειδική ομάδα συναγερμού στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία εντόπισε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος το οποίο πετούσε χωρίς σχέδιο πτήσης και σύστημα επικοινωνίας transponder. Τα γερμανικά Eurofighter ανακάλυψαν τελικά έναν ρωσικό «κυνηγό υποβρυχίων»TU-142 και ένα συνοδευτικό μαχητικό αεροσκάφος SU-30 Flanker-H.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, το 2023 αναχαιτίστηκαν συνολικά 300 ρωσικά αεροσκάφη, τα περισσότερα εκ των οποίων στην περιοχή της Βαλτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.