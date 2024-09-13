Γερμανία: Ρωσικά αεροσκάφη αναχαίτισε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία

Η Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας αναχαίτισε σήμερα δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε η ίδια νωρίτερα απόψε.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, απογειώθηκαν μαχητικά σκάφη τύπου Eurofighter από τη βάση του Λιελβάρντε της Λετονίας όταν η ειδική ομάδα συναγερμού στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία εντόπισε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος το οποίο πετούσε χωρίς σχέδιο πτήσης και σύστημα επικοινωνίας transponder. Τα γερμανικά Eurofighter ανακάλυψαν τελικά έναν ρωσικό «κυνηγό υποβρυχίων»TU-142 και ένα συνοδευτικό μαχητικό αεροσκάφος SU-30 Flanker-H.
Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, το 2023 αναχαιτίστηκαν συνολικά 300 ρωσικά αεροσκάφη, τα περισσότερα εκ των οποίων στην περιοχή της Βαλτικής.
