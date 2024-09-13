Ο Μπάιντεν ζητά να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά Αϊτινών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε σήμερα από τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο, τον Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει να υποδαυλίζει την ένταση σε βάρος των Αϊτινών μεταναστών, διαδίδοντας εξευτελιστικές φήμες, σύμφωνα με τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί τρώνε γάτες και σκύλους.

«Είναι απλώς άδικο η υπερήφανη αϊτινή κοινότητα να δέχεται επίθεση αυτήν την ώρα σε αυτή τη χώρα. Αυτό πρέπει να σταματήσει, αυτό που κάνει, πρέπει να σταματήσει», είπε ο Μπάιντεν σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. «Δεν υπάρχει θέση στην Αμερική» για τέτοιους ισχυρισμούς, πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του Σπρίνγκφιλντ ανακοίνωσαν ότι, μετά το δημαρχείο χθες, σήμερα διέταξαν την εκκένωση πολλών σχολείων. Αυτή η μικρή πόλη του Οχάιο έχει βρεθεί από την Δευτέρα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, την οποία ξεκίνησε η ριζοσπαστική δεξιά και την υποδαύλισε ο Τραμπ δηλώνοντας στην τηλεμαχία με την Κάμαλα Χάρις ότι οι Αϊτινοί μετανάστες κλέβουν σκύλους και γάτες για να τους φάνε.

Μολονότι η τοπική αστυνομία τον διέψευσε κατηγορηματικά, όπως και πολλά μέσα που επαληθεύουν τις πληροφορίες, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας την έχει επαναλάβει πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες.

Δύο δημοτικά σχολεία και ένα κολέγιο έκλεισαν σήμερα, ανέφεραν οι τοπικοί αξιωματούχοι. Χθες, εκκενώθηκε το δημαρχείο έπειτα από απειλή για βόμβα.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία ερευνά επίσης τις απειλές που διατυπώθηκαν την Πέμπτη εναντίον μιας εστίας Αϊτινών στην ίδια πόλη, σύμφωνα με τον διευθυντή του κέντρου αυτού, τον Βιλ Ντορσενβίλ, ο οποίος έκανε λόγο για προσβολές και για «προτροπές» προς τα μέλη της κοινότητας να φύγουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.