Nορβηγία: Θανάτωσαν αετό που επιτεθεί επανειλημμένα σε ανθρώπους

Ο αετός που πυροβολήθηκε θανάσιμα από θηροφύλακα το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Νορβηγία αφότου επιτέθηκε σε ένα νήπιο, είχε επιτεθεί προηγουμένως σε αρκετούς ανθρώπους, ανακοίνωσαν σήμερα οι νορβηγικές αρχές, επικαλούμενες τη "μη φυσιολογική συμπεριφορά" του αρπακτικού, η οποία ίσως οφείλεται σε παράνομη εκτροφή σε καθεστώς αιχμαλωσίας.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, αυτός ο βασιλικός αετός είχε πέσει πάνω σε ένα κοριτσάκι 20 μηνών που έπαιζε στο οικογενειακό αγρόκτημα στο 'Ορκλαντ, στην κεντρική Νορβηγία.

Η μητέρα του κοριτσιού και ένας γείτονας δυσκολεύονταν να απωθήσουν το αρπακτικό προτού αυτό πυροβοληθεί από έναν θηροφύλακα.

"Ο αετός εμφανίστηκε από το πουθενά και άρπαξε το μικρότερο κοριτσάκι μας, έπεσε καταπάνω του", είπε ο πατέρας της μικρούλας, η οποία χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της.

Μετά την επίθεση αυτή, τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αρκετά παρόμοια περιστατικά που είχαν σημειωθεί πρόσφατα, και μέχρι τότε ήταν πολύ σπάνια, σε διάφορα μέρη της χώρας.

Ο ορνιθολόγος της Birdlife Norge (Νορβηγικής Ορνιθολογικής Εταιρίας) Αλβ Οταρ Φόλκεσταντ είχε μιλήσει για "μια εντελώς πρωτοφανή συμπεριφορά".

"Δεν θα βρείτε τίποτα για το θέμα αυτό μέσα στη βιβλιογραφία", είχε δηλώσει στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Μετά την εξέταση φωτογραφιών, η Νορβηγική Διεύθυνση για το Περιβάλλον κατέληξε σήμερα στο συμπέρασμα ότι τρία περιστατικά, συμπεριλαμβανομένου αυτού με το κοριτσάκι, οφείλονταν με βεβαιότητα στον ίδιο αετό.

Κανείς από τους ανθρώπους που ήταν θύματα των επιθέσεων, οι οποίες έγιναν μεταξύ της 3ης και της 7ης Σεπτεμβρίου, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

"Είναι εντελώς πρωτόγνωρο να βλέπουμε τέτοιες συμπλοκές μεταξύ βασιλικών αετών και ανθρώπων, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν σε αρκετά σημεία της Νορβηγίας τις τελευταίες εβδομάδες", σχολίασε μια αξιωματούχος της Διεύθυνσης, η Σουσάζε Χάνσεν.

"Δεν γνωρίζουμε παρόμοια περιστατικά, ούτε στη Νορβηγία ούτε στο εξωτερικό. Ο αετός που θανατώθηκε είχε πολύ παράξενη συμπεριφορά και δεν φοβόταν τους ανθρώπους", πρόσθεσε σε ανακοίνωση.

Αρκετοί ερευνητές ανέφεραν την εκδοχή σύμφωνα με την οποία άνθρωποι ίσως να τάιζαν τον αετό.

Χωρίς να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα, η Χάνσεν σημείωσε ότι "αυτή η συμπεριφορά μοιάζει με τη συμπεριφορά που βλέπουμε στα πτηνά που μεγάλωσαν σε καθεστώς αιχμαλωσίας".

"Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμιά άλλη εκδοχή που να εξηγεί τη μη φυσιολογική συμπεριφορά του αετού", δήλωσε.

Στη Νορβηγία, απαγορεύεται η αιχμαλωσία ή η εκτροφή άγριων ζώων σε οικιακό περιβάλλον.

Οι βασιλικοί αετοί, που ζουν σε ζευγάρια σε μια περιοχή που οικειοποιούνται, είναι τα δεύτερα μεγαλύτερα αρπακτικά του βασιλείου μετά τους θαλασσαετούς.

Το θηλυκό ζυγίζει κατά μέσο όρο 5 κιλά και όταν ανοίγει τα φτερά του φτάνει τα 2,2 μέτρα, έναντι σχεδόν 4 κιλών και δύο μέτρων για το αρσενικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

