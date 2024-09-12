Πολεμικά πλοία του βρετανικού ναυτικού έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση τέσσερα ρωσικά πλοία που έπλεαν μέσω της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας, ενώ η αεροπορία της χώρας αναχαίτισε δύο ρωσικά αεροσκάφη κοντά στο Βρετανία, ανακοίνωσε την Πέμπτη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Σε καμία στιγμή τα ρωσικά αεροσκάφη δεν εισήλθε στον κυρίαρχο εναέριο χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

