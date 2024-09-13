O ρόλος του ρωσικού κρατικού δικτύου μέσων ενημέρωσης RT ξεπερνά κατά πολύ εκείνον της προπαγάνδας καθώς σύμφωνα με νέα ευρήματα αποτελεί βασικό μέρος της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας και των προσπαθειών της να υπονομεύσει τις χώρες της Δύσης, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά του RT λέγοντας ότι συνεργάζεται χέρι-χέρι με τον ρωσικό στρατό και διεξάγει εκστρατείες συγκέντρωσης κεφαλαίων για να πληρώσει για όπλα, πανοπλίες και άλλο εξοπλισμό για στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκάλυψε αποχαρακτηρισμένα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που υποδηλώνουν ότι το RT είναι πλήρως ενσωματωμένο στις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας σε όλο τον κόσμο και ανακοίνωσε ότι ξεκινά διπλωματική εκστρατεία για να παράσχει στις χώρες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητες του RT.

«Χάρη στις νέες πληροφορίες, πολλές από τις οποίες προέρχονται από υπαλλήλους της RT, γνωρίζουμε ότι η RT διέθετε δυνατότητες στον κυβερνοχώρο και εμπλεκόταν σε μυστικές επιχειρήσεις πληροφοριών και επιρροής και στρατιωτικών προμηθειών», δήλωσε Άντονι Μπλίνκεν.

Ενώ στο RT, έχουν επιβληθεί κυρώσεις για διάδοση προπαγάνδας και παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου, ο Μπλίνκεν ανέφερε ότι το δίκτυο έχει επίσης δημιουργήσει ιστότοπους που παρουσιάζονται ως νόμιμοι ειδησεογραφικοί ιστότοποι για τη διάδοση παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στην Ευρώπη, την Αφρική και αλλού.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι το δίκτυο έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο προσθέτοντας μια νέα μονάδα που έχει δεσμούς με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.