Της Αθηνάς Παπακώστα

Το εκλογικό σοκ της Θουριγγίας με τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) αλλά και της Σαξονίας, όπου τερμάτισε στη δεύτερη θέση ασκούν πίεση στον ήδη εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό του Όλαφ Σολτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος προέτρεψε ήδη τα δημοκρατικά κόμματα της χώρας να στήσουν ένα τείχος κατά των δεξιών εξτρεμιστών χαρακτηρίζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα των δύο ομόσπονδων κρατιδίων στην ανατολική Γερμανία «πικρά» και «ανησυχητικά».

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο Όλαφ Σολτς υπογράμμισε δε ότι «η χώρα μας αυτό δεν πρέπει να το συνηθίσει» προσθέτοντας ότι το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία «βλάπτει τη Γερμανία, αποδυναμώνει την οικονομία, διχάζει την κοινωνία και καταστρέφει τη φήμη της».

H επόμενη ημέρα στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης συγκλονίζει τη χώρα αλλά κανείς δεν έχει πέσει από τα σύννεφα.

Οι ψηφοφόροι «ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα προς το Βερολίνο» τόνισε ο βουλευτής και υπουργός Υγείας επί Μέρκελ, Γενς Σπαν. «Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα προς τον κυβερνητικό συνασπισμό ότι ο καγκελάριος δεν έχει πια την ψήφο εμπιστοσύνης τους. Ο Όλαφ Σολτς είναι αντιμέτωπος με την ήττα στη Θουριγγία και τη Σαξονία, αντίστοιχα», είπε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

«Ο Όλαφ Σολτς είναι ισχυρός ως καγκελάριος και θα είναι και ισχυρός ως ο υποψήφιός μας» ξεκαθάρισε από την πλευρά της η συνεπικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Σάσκια Έσκεν για να προσθέσει, «θέλω να πω ξεκάθαρα προς όλα τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού ότι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών σε Θουριγγία και Σαξονία πρέπει να αποτελέσει κίνητρο ώστε να πάψουν οι μεταξύ μας δημόσιες διαφωνίες και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας». Όπως εξήγησε, «ανατρέψαμε τα πάντα τους τελευταίους μήνες πριν τις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές και θα πετύχουμε ξανά και αυτή τη φορά».

Το κλίμα όμως εντός του κυβερνητικού συνασπισμού είναι βαρύ εξαιτίας των εσωτερικών διαφωνιών. Ήδη η συνεπικεφαλής των Πρασίνων, Ρικάρντα Λανγκ, αναγνώρισε ότι οι ψηφοφόροι έχουν πλέον κουραστεί να ακούνε τους πολιτικούς πως πρέπει ο κυβερνητικός συνασπισμός να βελτιωθεί και τόνισε ότι δεν θα προσφέρει «ψεύτικες υποσχέσεις».

Όπως όλα δείχνουν τα τρία κόμματα θα επιμείνουν στις δικές τους θέσεις και αξίες με τους αναλυτές να περιμένουν το ρήγμα να βαθύνει περαιτέρω. Κατά το BBC μπορεί οι υπουργοί για παράδειγμα να λένε ότι δεν θα διαλύσουν το συνασπισμό και ότι συνεπώς δεν ρίξουν την κυβέρνηση αλλά και μόνο το γεγονός ότι βρίσκονται σε αυτή τη θέση να δηλώσουν κάτι τέτοιο δεν αποτελεί διόλου ένα σημάδι ηρεμίας.

Η Άλις Βάιντελ, μία εκ των επικεφαλής του AfD, με δηλώσεις της υπογράμμισε ότι ο λαός «καταψήφισε» τον τρικομματικό συνασπισμό και κάλεσε τον Όλαφ Σολτς και τους κυβερνητικούς του εταίρους «να μαζέψουν τα πράγματά τους και να αδειάσουν τα γραφεία τους γιατί οι ψηφοφόροι θέλουν μία διαφορετική κυβέρνηση και διαφορετική άσκηση πολιτικής».

Οι εκλογές στο Βραδεμβούργο απέχουν χρονικά μόλις τρεις εβδομάδες μακριά με την Εναλλακτική για τη Γερμανία να προηγείται στις δημοσκοπήσεις και εάν οι αριθμοί επαληθευτούν τότε η πίεση προς την κυβέρνηση συνασπισμού θα αυξηθεί περαιτέρω.

Ήδη τα δημοκρατικά κόμματα στην προσπάθειά τους να υψώσουν ένα τείχος απέναντι στην ακροδεξιά υιοθετούν σκληρότερη στάση στα θέματα μετανάστευσης και στο τραπέζι έρχονται και οι απελάσεις – εξπρές με πολλούς να κατηγορούν την κεντρική πολιτική σκηνή για μίμηση της ρητορικής του AfD.

