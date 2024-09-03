Βενεζουέλα: Ένταλμα σύλληψης για τον αντίπαλο του Μαδούρο στις εκλογές

Η δικαιοσύνη της Βενεζουέλας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, του υποψηφίου της αντιπολίτευσης για την προεδρία, που υποστηρίζει πως αυτός κέρδισε τις εκλογές της 28ης Ιουλίου, στις οποίες ανακηρύχθηκε νικητής ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, γνωστοποίησε χθες Δευτέρα η εισαγγελία, που το ζήτησε από δικαστήριο αρμόδιο για υποθέσεις τρομοκρατίας.

«Πρωτοδικείο (...) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια», για «σοβαρά» αδικήματα, διαβεβαίωσε η εισαγγελία μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, 75 ετών, πρώην διπλωμάτης, δεν παρουσιάστηκε παρά τις τρεις κλήσεις του από τη δικαιοσύνη —είχε την τελευταία ευκαιρία την Παρασκευή— για να καταθέσει όσον αφορά ιστότοπο της αντιπολίτευσης που δημοσιοποίησε στοιχεία της καταμέτρησης, κατά τα οποία εμφανιζόταν να είναι ο νικητής των εκλογών.

Η δημοσιοποίηση εκλογικών αποτελεσμάτων από οποιονδήποτε άλλο φορέα πέρα από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) είναι ποινικό αδίκημα στη Βενεζουέλα.

Η εισαγγελία ζήτησε να εκδοθεί το ένταλμα σε βάρος του κ. Γκονσάλες Ουρούτια για «απείθεια», «συνωμοσία» και «δολιοφθορά».

Εξάλλου οι εισαγγελικές αρχές άρχισαν τον Αύγουστο να διενεργούν έρευνα σε βάρος του κ. Γκονσάλες Ουρούτια και της αρχηγού συμμαχίας της αντιπολίτευσης Μαρίας Κορίνας Ματσάδο για προσπάθεια «σφετερισμού» αξιωμάτων, «διασπορά ψευδών πληροφοριών», «διέγερση σε ανυπακοή στους νόμους», «υποκίνηση εξέγερσης» και «σύσταση και συμμορία».

Ο πρώην πρεσβευτής, σε κατάσταση ημιπαρανομίας, έχει να εμφανιστεί δημόσια από την 30ή Ιουλίου.

Δικαιολογήθηκε για το ότι δεν προσήλθε ενώπιον της δικαιοσύνης καταγγέλλοντας πως δεν υπάρχει ουδεμία «εγγύηση ανεξαρτησίας» του δικαστικού συστήματος και προσάπτοντας στον γενικό εισαγγελέα Τάρεκ Σάαμπ πως επιδίδεται σε «πολιτικό» διωγμό των ηγετών της αντιπολίτευσης.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, η επανεκλογή του οποίου επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, ανακηρύχθηκε νικητής με το 52% των ψήφων από το CNE. Ωστόσο, η εφορευτική επιτροπή δεν έδωσε στη δημοσιότητα πλήρη, αναλυτικά πρακτικά της καταμέτρησης, λέγοντας πως υπέστη ηλεκτρονική πειρατεία.

Η αντιπολίτευση, ξένες κυβερνήσεις και παρατηρητές βλέπουν από τη δική τους σκοπιά σε αυτό ελιγμό της εξουσίας για να αποφύγει να αποκαλύψει τα «πραγματικά» αποτελέσματα. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, που έδωσε δικά της δεδομένα, συγκεντρωμένα από εκλογικούς αντιπροσώπους της, ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια έπρεπε να είχε αναδειχθεί νικητής με «πάνω από το 60%» των ψήφων.

Μετά την ανακοίνωση της επανεκλογής του προέδρου Μαδούρο, ξέσπασαν διαδηλώσεις κι επεισόδια με 27 νεκρούς και 192 τραυματίες, ενώ κάπου 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν, κατά επίσημα δεδομένα.

Ο πρόεδρος Μαδούρο και η κυβέρνησή του κατηγορούν την αντιπολίτευση και προσωπικά τον κ. Γκονσάλες Ουρούτια και την κυρία Ματσάδο για τις ταραχές, κρίνοντας πως θα έπρεπε να πάνε φυλακή.

Η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και πολλές άλλες πρωτεύουσες τάσσονται υπέρ της αντιπολίτευσης και δεν αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.