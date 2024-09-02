Σολτς μετά μετά τη νίκη της AfD στα ανατολικά κρατίδια: «Bλάπτει τη Γερμανία»

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα των δύο περιφερειακών εκλογών στην ανατολική Γερμανία, που ανέδειξαν σε μεγάλο νικητή την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) «πικρά» για τον κυβερνητικό συνασπισμό του, και προέτρεψε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να σχηματίσουν τοπικές κυβερνήσεις χωρίς «δεξιούς εξτρεμιστές». Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού σημείωσαν μεγάλες απώλειες (CDU, Πράσινοι, FPD).



Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έγινε το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που κέρδισε εκλογές σε κρατίδιο στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το αποτέλεσμά του στις εκλογές του Σαββατοκύριακου στη Θουριγγία. Ήρθε σχεδόν δεύτερη πίσω από τους συντηρητικούς στη Σαξονία, σύμφωνα με προβλέψεις που έγιναν αργά την Κυριακή.



Αλλά το AfD, που θεωρείται «δεξιό εξτρεμιστικό» από αξιωματούχους ασφαλείας και στα δύο κρατίδια της Ανατολικής Γερμανίας (Θουριγγία – Σαξονία), είναι απίθανο να μπορέσει να κυβερνήσει, καθώς τα άλλα κόμματα αρνήθηκαν μέχρι στιγμής να συνεργαστούν μαζί του για να σχηματίσουν πλειοψηφία.



Ωστόσο, το εθνικιστικό, αντιμεταναστευτικό και φιλικό προς τη Ρωσία κόμμα θα μπορούσε να καταλήξει με αρκετές έδρες και στα δύο κρατίδια ώστε να εμποδίσει αποφάσεις που απαιτούν πλειοψηφία 2/3, όπως ο διορισμός δικαστών ή ανώτατων αξιωματούχων ασφαλείας, δίνοντάς του δύναμη άνευ προηγουμένου.



«Τα αποτελέσματα για τη AfD στη Σαξονία και τη Θουριγγία είναι ανησυχητικά», δήλωσε ο Σολτς στο πρακτορείο Reuters. Διευκρίνισε ότι μιλούσε ως νομοθέτης των κεντροαριστερών Σοσιαλδημοκρατών του (SPD).



«Η χώρα μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Η AfD βλάπτει τη Γερμανία. Αποδυναμώνει την οικονομία, διχάζει την κοινωνία και καταστρέφει τη φήμη της χώρας μας» επισήμανε.



Με ένα χρόνο να απομένει μέχρι τις γερμανικές εθνικές εκλογές, τα αποτελέσματα της Κυριακής τιμώρησαν τον –μάλλον προβληματικό- συνασπισμό του Σολτς, κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις εσωτερικές διαμάχες.



Και τα τρία κυβερνώντα κόμματα έχασαν ψήφους, με μόνο το SPD του να ξεπερνά άνετα το «κατώφλι» του 5% που απαιτείται για να παραμείνει στα κοινοβούλια των δύο κρατιδίων.

Tο BSW της αριστερής ηγέτιδας Ζάρα Βάγκενκνεχτ, πρώην μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ανατολικής Γερμανίας, τα πήγε καλύτερα και από τους τρεις εταίρους του συνασπισμού στις πρώτες της περιφερειακές εκλογές, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.



«Τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής είναι πικρά - και για εμάς», είπε ο Σολτς. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι πιο κακές προβλέψεις, δηλαδή ότι το SPD θα μπορούσε να μείνει εκτός τοπικού κοινοβουλίου για πρώτη φορά, δεν έχουν υλοποιηθεί.



Οι μικρότεροι εταίροι του συνασπισμού, οι Πράσινοι και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες, έμειναν αμφότεροι εκτός της πολιτειακής συνέλευσης της Θουριγγίας.



Τα αποτελέσματα της Κυριακής θα μπορούσαν να πιέσουν την κυβέρνηση να γίνει ακόμα πιο σκληρή στο μεταναστευτικό και να εντείνουν τη συζήτηση για τη συνεχιζόμενη στήριξη στην Ουκρανία, ζητήματα που κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία.

Η γερμανική ακροδεξιά πανηγυρίζει: «Ιστορική εκλογική νίκη»

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έκανε λόγο για «ιστορική επιτυχία». Στο ανατολικό κρατίδιο της Θουριγγίας η AfD πρόκειται να κερδίσει σχεδόν το 1/3 των ψήφων, σύμφωνα με μια πρόγνωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ARD, εννέα μονάδες μπροστά από το συντηρητικό CDU (Χριστιανοδημοκράτες), και πολύ μπροστά από τα τρία κυβερνητικά κόμματα της Γερμανίας - τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Πράσινους και το φιλελεύθερο FDP.

Η AfD ήρθε οριακά δεύτερη, στο πιο πυκνοκατοικημένο γειτονικό κρατίδιο της Σαξονίας. Οι προβλέψεις εκεί έδωσαν στο CDU σχεδόν 32% των ψήφων, μόλις μια μονάδα μπροστά από το AfD, και πάλι πολύ μπροστά από τα τρία κόμματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.



Ο κορυφαίος υποψήφιος της AfD στη Θουριγγία, Μπιορν Χέκε, ο οποίος είναι μια άκρως αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη Γερμανία, χαιρέτισε μια «ιστορική νίκη» και μίλησε για «μεγάλη περηφάνια».



Το κόμμα του Χέκε έχει χαρακτηριστεί ως δεξιό εξτρεμιστικό και του επιβλήθηκε πρόστιμο για τη χρήση ναζιστικών σλόγκαν, αν και ο πρώην καθηγητής ιστορίας αρνείται ότι το έκανε εν γνώσει του.



Με τις ομοσπονδιακές εκλογές μόλις ένα χρόνο μακριά, το AfD είναι δεύτερο στις εθνικές δημοσκοπήσεις. Η συναρχηγός του κόμματος Άλις Βάιντελ είπε ότι το αποτέλεσμα ήταν ένα «ρέκβιεμ» για τα τρία κόμματα που διοικούν τη Γερμανία. Και ήταν σαφές ότι οι ψηφοφόροι και στα δύο ανατολικά κρατίδια ήθελαν το κόμμα της στην κυβέρνηση. «Χωρίς εμάς μια σταθερή κυβέρνηση δεν είναι πλέον καθόλου δυνατή» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αυτό το μήνυμα επαναλήφθηκε από τον Χέκε, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι του CDU που θα ήταν ικανοποιημένοι αν AfD και CDU συνεργάζονταν. Χωρίς την υποστήριξη άλλων κομμάτων, το AfD δεν μπορεί να κυβερνήσει στη Θουριγγία, και το CDU έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να κυβερνήσει με την ακροδεξιά.

Οι συντηρητικοί θα χρειαστούν υποστήριξη από τα κόμματα της αριστεράς για να σχηματίσουν πλειοψηφία.



Η αναπληρώτρια αρχηγός του AfD, Μπέατριξ φον Στορχ , δήλωσε στο BBC ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι επιτίθενται στις πολιτικές ασύλου του κόμματός της ως εξτρεμιστικές εδώ και χρόνια. «Δύο μέρες πριν από τις εκλογές άρχισαν να κάνουν αυτό που πάντα λέγαμε ότι έπρεπε να γίνει», είπε, αναφερόμενη σε μια σειρά κυβερνητικών μέτρων που στοχεύουν στη σκληρότερη νομοθεσία για το άσυλο.





