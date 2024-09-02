Γερμανία: Η ακροδεξιά μιλάει για «ιστορική» εκλογική νίκη στην Ανατολή

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έκανε λόγο για «ιστορική επιτυχία», με το ακροδεξιό κόμμα να βρίσκεται στην οδεύει προς μια μεγάλη νίκη στο ανατολικό κρατίδιο της Θουριγγίας.



Η AfD πρόκειται να κερδίσει σχεδόν το 1/3 των ψήφων, σύμφωνα με μια πρόγνωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ARD, εννέα μονάδες μπροστά από το συντηρητικό CDU (Χριστιανοδημοκράτες), και πολύ μπροστά από τα τρία κυβερνητικά κόμματα της Γερμανίας - τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Πράσινους και το φιλελεύθερο FDP.



Το αποτέλεσμα θα δώσει στην ακροδεξιά την πρώτη της νίκη σε γερμανικό κρατικό κοινοβούλιο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και έχει ελάχιστες ελπίδες να σχηματίσει κυβέρνηση στη Θουριγγία. Η AfD ήρθε οριακά δεύτερη, στο πιο πυκνοκατοικημένο γειτονικό κρατίδιο της Σαξονίας. Οι προβλέψεις εκεί έδωσαν στο CDU σχεδόν 32% των ψήφων, μόλις μια μονάδα μπροστά από το AfD, και πάλι πολύ μπροστά από τα τρία κόμματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.



Ο κορυφαίος υποψήφιος της AfD στη Θουριγγία, Μπιορν Χέκε, ο οποίος είναι μια άκρως αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη Γερμανία, χαιρέτισε μια «ιστορική νίκη» και μίλησε για «μεγάλη περηφάνια».

Το κόμμα του Χέκε έχει χαρακτηριστεί ως δεξιό εξτρεμιστικό και του επιβλήθηκε πρόστιμο για τη χρήση ναζιστικών σλόγκαν, αν και ο πρώην καθηγητής ιστορίας αρνείται ότι το έκανε εν γνώσει του.



Με τις ομοσπονδιακές εκλογές μόλις ένα χρόνο μακριά, το AfD είναι δεύτερο στις εθνικές δημοσκοπήσεις. Η συναρχηγός του κόμματος Άλις Βάιντελ είπε ότι το αποτέλεσμα ήταν ένα «ρέκβιεμ» για τα τρία κόμματα που διοικούν τη Γερμανία. Και ήταν σαφές ότι οι ψηφοφόροι και στα δύο ανατολικά κρατίδια ήθελαν το κόμμα της στην κυβέρνηση. «Χωρίς εμάς μια σταθερή κυβέρνηση δεν είναι πλέον καθόλου δυνατή» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αυτό το μήνυμα επαναλήφθηκε από τον Χέκε, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι του CDU που θα ήταν ικανοποιημένοι αν AfD και CDU συνεργάζονταν. Χωρίς την υποστήριξη άλλων κομμάτων, το AfD δεν μπορεί να κυβερνήσει στη Θουριγγία, και το CDU έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να κυβερνήσει με την ακροδεξιά.

Οι συντηρητικοί θα χρειαστούν υποστήριξη από τα κόμματα της αριστεράς για να σχηματίσουν πλειοψηφία.



Η αναπληρώτρια αρχηγός του AfD, Μπέατριξ φον Στορχ , δήλωσε στο BBC ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι επιτίθενται στις πολιτικές ασύλου του κόμματός της ως εξτρεμιστικές εδώ και χρόνια. «Δύο μέρες πριν από τις εκλογές άρχισαν να κάνουν αυτό που πάντα λέγαμε ότι έπρεπε να γίνει», είπε, αναφερόμενη σε μια σειρά κυβερνητικών μέτρων που στοχεύουν στη σκληρότερη νομοθεσία για το άσυλο.

Η AfD θέλει επίσης να σταματήσει τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία, όπως και ένα νέο κόμμα που οδεύει προς την τρίτη θέση και στα δύο κρατίδια, το BSW της αριστερής ηγέτιδας Ζάρα Βάγκενκνεχτ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.