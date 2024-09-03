Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης του δεξαμενόπλοιου Sounion που χτύπησαν οι Χούθι

Η επιχείρηση διάσωσης δεξαμενόπλοιου υπό ελληνική σημαία ανοικτά της Υεμένης, πάνω στο οποίο εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές αφότου υπέστη επίθεση από τους αντάρτες Χούθι τον περασμένο μήνα, βρίσκεται «σε εξέλιξη», ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το Sounion, με 150.000 τόνους αργού πετρελαίου στις δεξαμενές του, χτυπήθηκε επανειλημμένα την 21η Αυγούστου ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, που ελέγχουν οι αντάρτες, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την ενέργεια, αναφέροντας πως το έπληξαν με drones εφόρμησης και πυραύλους.

Γνωστοποίησαν κατόπιν πως τοποθέτησαν εκρηκτικές ύλες στο σκάφος και τις πυροδότησαν, προκαλώντας πυρκαγιές στη γέφυρα — προτού εντέλει δώσουν «έγκριση» το σκάφος να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι, για να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή.

Η CENTCOM ανέφερε μέσω X ότι «βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης» του Sounion, που «είναι ακόμη στις φλόγες» και εγείρει απειλή «μείζονος περιβαλλοντικής καταστροφής».

Νωρίτερα, χθες βράδυ, η ναυτική αποστολή Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποίησε πως «θα εγγυηθεί την προστασία των ρυμουλκών που θα αναλάβουν την επιχείρηση διάσωσης» και «θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κατά την ίδια πηγή, «συνεχίζουν να καίνε πυρκαγιές στην κύρια γέφυρα του πλοίου», πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη διαρροής» αργού.

Το εικοσιπενταμελές πλήρωμα του Sounion, 23 υπήκοοι Φιλιππίνων και 2 υπήκοοι Ρωσίας, διασώθηκε από γαλλική φρεγάτα της δύναμης Ασπίδες την επομένη της επίθεσης που υπέστη.

Η ναυτική αποστολή Ασπίδες αναπτύχθηκε ανοικτά της Υεμένης τον Φεβρουάριο, για την προστασία της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι. Έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα — η εντολή της επιτρέπει στα στοιχεία της να ανοίγουν πυρ είτε για να υπερασπίζουν εμπορικά πλοία, ή σε νόμιμη άμυνα.

Το κίνημα των ανταρτών, που ελέγχει την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης, στοχοποιεί πλοία που κατ’ αυτό συνδέονται με το Ισραήλ, τονίζοντας πως δρα για να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις του με πυραύλους και drones έχουν μετατραπεί σε μείζον πρόβλημα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα γύρω από την Υεμένη, θαλάσσια περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, ωθώντας τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν διεθνή ναυτικό συνασπισμό που δρα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν και να προχωρήσουν σε σειρά βομβαρδισμών εναντίον θέσεων και οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη, σε αρκετές περιπτώσεις με τη συνεργασία της Βρετανίας.

Κατά τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, ακόμη δυο πλοία, το ένα εκ των οποίων διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, χτυπήθηκαν χθες Δευτέρα σε επιθέσεις των Χούθι ανοικτά της Υεμένης· δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Κατά τη CENTCOM, πρόκειται για δυο δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο, το πρώτο υπό σημαία Παναμά, το δεύτερο υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας. Η ίδια πηγή ανέφερε πως το δεύτερο πλοίο, το Amjad, μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

